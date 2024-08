Costa: "Hi haurà dies bons i dies dolents i hem d’aprendre perquè hi hagi més dies bons"

L'FC Andorra va perdre ahir per 1 a 0 contra el Bilbao Athletic en el duel corresponent a la primera jornada de la Primera RFEF. El conjunt tricolor no va estrenar la nova campanya de la millor manera amb la derrota contra el filial de l’Athletic Club a Lezama. Un gol al primer minut d'Aingeru Olabarrieta va posar a l'equip a remar contra corrent durant pràcticament tot el partit.

El tècnic tricolor, Ferran Costa, va valorar l’estrena oficial de la temporada afirmant que “espero que ens serveixi per asserenar-nos i ens ajudi a créixer en moltes coses. Crec que no hem entrat bé al partit, que hem tingut errades a nivell de sortida de pilota i en aspectes bàsics que ens han costat un gol i que ens ha fet no estar còmodes”, va analitzar Costa, afegint que “crec que els primers 25 minuts de la segona part han sigut molt i molt bons, amb cinc o sis accions de gol". A més, el tècnic va posar en relleu que "teníem el Bilbao Athletic a la seva àrea i els hi estàvem fent mal i generant perill”.

No obstant els aspectes positius que l’equip va mostrar, Costa no va deixar de ser autocrític: “En els últims minuts del partit, però, ens ha costat molt i crec que hem perdut el control del duel altre cop. No és el partit que volíem fer: crec que hem comès una errada que ens ha costat el partit i després hem tingut moments on hauríem pogut empatar, però no hem tingut encert”, va explicar el míster.

En darrer lloc, Costa va finalitzar subratllant que “el discurs i el missatge no canvia: això és un camí llarg. Hi haurà dies bons i dies dolents i hem d’aprendre perquè hi hagi més dies bons que no pas com el d’avui”, va sentenciar.

Álvaro Peña, optimista tot i la derrota

En la mateixa línia autocrítica, però a l'hora optimista, va analitzar el duel Álvaro Peña: “Sabem que aquesta categoria és molt difícil i que costarà molt complir els nostres objectius. Hem de ser competitius cada cap de setmana. Seguirem millorant, segur, i avui és un dia per aprendre, analitzar i perquè això ens ajudi a ser millors”, va afirmar Peña, valorant el treball dels seus companys: "Crec que l’equip ha tingut minuts en els quals ha fet les coses molt bé i aquí ens hem d’agafar per seguir millorant i que arribin les victòries”.