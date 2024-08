Tret de sortida als Campionats del Món UCI amb la cerimònia d'inauguració

La plaça de les Fontetes de la Massana s’ha omplert de gom a gom aquesta nit amb motiu de la cerimònia d’inauguració dels Campionats del Món UCI de BTT Andorra 2024, la qual ha servit per donar el tret de sortida oficial a una setmana intensa en què 711 ciclistes de muntanya es disputaran els 17 mallots de campions del món. En l’acte, la cònsol major de la Massana, Eva Sansa, ha donat la benvinguda a tots els corredors i equips participants, i els ha desitjat sort per a les seves respectives competicions. També ha donat l’acollida als equips la ministra de Cultura Esports i Joventut, Mònica Bonell, mentre que el membre del comitè de direcció de l’UCI, José Luis López Cerron, ha donat per inaugurats oficialment els Mundials.

Posteriorment, s’ha donat pas al petit film que ha repassat, amb un to èpic, la trajectòria del Bike Park de Pal Arinsal, des de la seva creació els anys 2000 fins a l’actualitat, en què s’ha convertit en tot un referent de la BTT i ha esdevingut una seu imprescindible de la Copa del Món, a més d’haver acollit els Campionats del Món. El film a fet un paral·lelisme amb un nen que somia ser campió del món i arriba al cim més alt, i tot plegat s‘ha combinat amb els espectacles de l’Esbart de les Valls del Nord i Líquid Dansa.

La sorpresa final de la cerimònia d’inauguració ha anat a càrrec de la llegenda del descens i resident a Andorra, Greg Minaar, qui ha anunciat que aquests seran els seus últims Campionats del Món. Als 43 anys, Minaar té un dels palmaresos més impressionants de la disciplina, amb quatre títols de campió del món (2003, 2012, 2013 i 2021), quatre subcampionats i tres bronzes, així com tres vegades campió de la classificació general de la Copa del Món (2001, 2005 i 2008). Després de 28 edicions competint als Mundials i després de moltes actuacions memorables a les Copes del Món, el rider sud-ha estat l’encarregat de tancar l’acte amb un contundent “és hora d’encendre el foc” als Mundials.

Canvis en la jornada de dimarts

L’organització ha dut a terme un canvi de plans en el calendari de demà. Finalment, no es disputaran classificatòries del cross-country short track i tots els riders inscrits passaran directament a les finals del divendres. Per tant, l’acció de demà es concentrarà a l’àrea de Fontanals amb els primers entrenaments oficials de descens en categoria júnior, mentre que dimecres tindran lloc les primeres finals amb la final femenina (13.30 hores) i masculina (15.00 hores) d’e-bike (E-MTB), així com la prova de relleus per equips (17.00 hores).