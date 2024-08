El SAAS invertirà 1,2 milions d'euros en dispositius ambulatoris de salut mental

El Servei Andorrà d'Atenció Sanitària (SAAS) continua avançant en els treballs per reconvertir els locals situats a l'edifici Ròdol, al carrer Josep Viladomat d'Escaldes-Engordany, en dispositius ambulatoris de salut mental.

Malgrat que l'acord es va prendre el 22 de juliol, el BOPA ha publicat aquest dimecres l'adjudicació del concurs públic nacional que es va convocar a finals de maig i que ha recaigut sobre l'empresa Construccions Pujal SA per un import d'1.219.352,57 euros. Així doncs, i segons es desprèn de l'edicte, l'empresa disposarà d'un termini d'execució dels treballs de 18 setmanes.



L'objectiu d'aquestes noves dependències és fer front a l'increment de pacients en l'àrea de salut mental i, a la vegada, oferir més espai i recursos per a l'atenció adequada. El nou espai, d'uns 700 metres quadrats, comptarà amb un centre de dia, un fet que permetrà una atenció més integral i contínua per als usuaris i també permetrà oferir nous serveis i separar les consultes.