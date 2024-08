Doumbouya i Chougkaz, un somni d'ACB

El MoraBanc Andorra ha presentat aquesta tarda els darrers dos fixatges de l'equip, Sekou Doumbouya i Nikos Chougkaz. Durant l'acte, al restaurant d'Unnic, el GM del club tricolor, Francesc Solana, ha apuntat que "hem signat els dos jugadors que més s'adaptaven al perfil que volíem", els quals "es complementen molt bé i donaran cares diferents al joc tot i jugar a la mateixa posició". "Enguany debuten a l'ACB i esprem que s'adaptin ràpid", ha afegit.

L'arribada al Principat suposa un repte per als nouvinguts, segons han comentat tots dos, destacant també l'equip així com les ganes que tenien de jugar en una lliga com l'espanyola. El grec, per la seva part, ha esmentat que quan va saber que el MoraBanc es volia fer amb els seus serveis no s'ho va plantejar gaire, i que pot aportar energia. El francès, per la seva banda, ha indicat que vol ajudar el conjunt a arribar el més lluny possible i que pot proporcionar bona feina tant en atac com en defensa.

Seguint la dinàmica de posar-se d'acord en el que deien, Doumbouya i Chougkaz han fet èmfasi en el bon grup i ambient que s'ha format al vestidor. "Resta trobar la química i treballar per arribar lluny", ha explicat el procedent del Peristeri al respecte, afegint que a títol personal s'ha adaptat molt de pressa. En relació amb això, l'ex-NBA i procedent del Roanne ha destacat el paper de Natxo Lezkano: "És com un germà gran que ajuda i motiva en tot [...] Ha d'haver-hi una persona així a l'equip".

Ni de bon tros és el primer grec que juga al MoraBanc Andorra, i demanat en aquest sentit, Chougkaz ha comentat que abans de signar amb els tricolor el primer que va fer va ser trucar a tots aquells compatriotes que ja van passar pel Principat: "Em van parlar molt bé del país i em van ajudar a trobar el meu lloc aquí".

Renovació de patrocini

A part de la presentació dels darrers fixatges, durant l'acte també s'ha comptat amb la renovació de patrocini entre MoraBanc Andorra i Unnic, després de col·laborar el tram final del passat curs. "Era quelcom inevitable que dues marques de país s'acabessin trobant", ha apuntat el president del club, Gorka Aixàs. En aquesta mateixa línia s'ha expressat el director del centre, José Fulgencio Cano: "Estem molt contents de formar part d'aquesta família amb la qual compartim els valors de la marca país". El patrocini té una durada d'un any i consta de la presència d'Unnic al pavelló i de diferents iniciatives conjuntes al llarg de la temporada.