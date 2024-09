Un lligam de relacions encara més estret

Com ja es va informar, el Judo Training Camp, més enllà de ser una estada internacional de pretemporada que acull judokes de la federació andorrana, espanyola i francesa – enguany amb una xifra total que es va enfilar entorn els 160 participants –, també serveix per estrènyer relacions entre les tres entitats citades, sobretot entre les dues primeres i sumant també l'espanyola. Tant és així que des de la Federació Catalana, el seu president Fermín Parra, va esmentar que s'estava treballant perquè els andorrans en categoria formativa (Mínims i Cadets) puguin participar en més competicions de les quals ja ho fan a Catalunya: "Volem fer alguna tasca més propera per dur a terme més accions conjuntes". De fet, segons ha pogut saber aquest mitjà, els tricolor oficialment prendran part en totes les cites del territori veí. Totes excepte una, vegem-ho.

A Catalunya, els judokes andorrans, des de Mínims fins a Sèniors, poden participar en quatre proves: dos Rànquings, el Campionat de Catalunya i la Copa d'Espanya, i totes elles sumen punts per optar a la classificació del Campionat d'Espanya. Però, la Federació Catalana va decidir fa dos anys 'vetar' les dues categories formatives del país "perquè podíem truncar el pas al Campionat d'Espanya d'un participant català", va apuntar el vicepresident de la Fandjudo, Marc Bernadó. I és que cal recordar que els pirenaics ja hi van assolir algun podi en anys anteriors.

A la Copa d'Espanya ja hi prenien part i ho han continuat fent, ja que és una competició oberta a tothom, inclús a estrangers, però a partir d'enguany Mínims i Cadets tornaran als dos Rànquings. "Fa temps que treballo en això i ja hem aconseguit aquesta part, que no està malament", assenyalava Bernadó. Això sí, aquesta és una operació que encara s'ha de fer oficial a Catalunya tot i que la Fandjudo ja n'està notificada.

Restaria, doncs, només poder participar en el Campionat de Catalunya, una opció que des de la federació andorrana ja han assegurat que aquest any no es donarà, tot i que "començarem a treballar perquè se'ns pugui incloure de cara el curs 2025/26". Així, tant des de la Federació Catalana com l'Espanyola no es tanca la porta a aquesta mesura perquè les dues categories formatives del Principat tornin a prendre part dels quatre certàmens catalans. De fet, aquesta és una voluntat expressa d'aquestes dues federacions, i tot i que "els clubs pressionen molt, crec que s'acabarà donant", va finalitzar el vicepresident de la Fandjudo.