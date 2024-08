Un empat amb gust de res

Al cap i a la fi, la fita ja era gairebé impossible, però la UE Santa Coloma s'ha acomiadat d'Europa deixant una bona imatge, un dels objectius de l'equip de cara aquest partit, després d'empatar a zero la tornada contra el Víkingur Reykjavík (0-5 global).

La primera meitat ha passat sense pena ni glòria, amb un ritme pausat i sense crear ocasions. La primera s'ha fet d'esperar (11') i ha estat per als andorrans, amb Jorge Bolívar rebent a la frontal, internant-se a l'àrea i creuant de més el xut a pal contrari. L'acció, però, ha acabat en fora de joc. Durant els moments posteriors només s'ha vist moviment al mig del camp amb canvis de possessió, i no ha estat fins al minut 27 que Bilal El Bakkali, sortint al contraatac després de rebre en profunditat i desfer-se d'Oliver Ekroth, ha xutat fora. Tres minuts més tard, David Virgili ha provat sort amb un tir des del vèrtex de l'àrea, al primer pal, el qual també ha sortit fora.

Els de Boris Antón ho han continuat intentant, i abans de tancar la primera meitat amb l'empat sense gols al lluminós, Bolívar ha fet una engaltada des de fora l'àrea que s'ha topat amb Valdimar Þór Ingimundarson per acabar a córner (33').

A la tornada dels vestidors, i veient-se superiors davant la passivitat islandesa, els tricolor no han volgut abaixar els braços. Han gaudit d'ocasions, però cap d'elles amb perill. Com en els 45 minuts inicials, la primera s'ha fet esperar, fins que al 57' Nikolaj Hansen ha fet un remat de cap que ha sortit lluny de la porteria defensada per 'Juanpe' Navarro. Posteriorment, han estat els colomencs els qui s'han mantingut més en camp contrari. Així, al 68' i d'una falta lateral gairebé arriba el primer per a la UE, amb una centrada que El Bakkali no arriba a rematar i un posterior xut d'Andrés Mohedano que ha sortit molt fluix directe a les mans d'Ingvar Jónsson.

A 15 minuts pel xiulet final, els homes d'Arnar Gunnlaugsson han capgirat la dinàmica per tenir més pilota i internar-se més en camp andorrà, doncs Viktor Örlygur Andrason ha rebut una centrada a l'interior de l'àrea que ha rematat amb el cap directament fora. La més clara, de totes maneres, també ha estat per als del Principat amb una centrada de Pablo Molina (86') que s'ha acabat convertint en perill i que Jónsson ha desviat fora. Al final, comiat europeu de la UE amb empat davant la seva afició.