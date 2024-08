Guillem Castro renova amb l'ENFAF.

Cal destacar que l'equip, de moment sense entrenador després del comiat del qui va ser el tècnic en els darrers tres cursos, Jona Pérez, i de l'ala Gerard Raventós, ara a l'FC Madriu de la Lliga Viatges Pantours, i la del porter Kiko Nunes, ja ha començat la pretemporada. En la primera setmana d'entrenaments, l'entrenador del Sideco Encamp, Álex Carvalho, va estar ajudant al conjunt. En aquest sentit, el passat dissabte van prendre part en un triangular al Pavelló Municipal Pujolet de Manresa juntament amb el Futsal Vilomara i el Covisa Manresa. Els andorrans van empatar a dos contra el primer, amb gol de Christian Regalo i Brayan Pinto, i van perdre per 4-0 contra el segon.

"És tot un exemple dins i fora de la pista. El seu lideratge és clau pels nostres èxits i estem segurs que amb ell al capdavant aconseguirem grans fites. Gràcies, Guillem, per la teva lluita i el teu suport incondicional", van indicar des de l'ENFAF.

El capità de l'ENFAF Construccions Modernes, Guillem Castro, ha renovat amb l'equip pel curs 2024/25. Així ho va comunicar ahir el conjunt andorrà a les seves xarxes socials després de diferents rumors que asseguraven que Castro no continuaria. Amb aquesta, els tricolor ja han fet sis renovacions per a una nova temporada a Tercera Divisió Nacional de futbol sala, ja que se suma a la de 'Xavito' López, Paco Domínguez, Xavi Ibáñez, Jose Segura i Óscar San Segundo 'Sanse'.

Per Pol Forcada Quevedo

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació