Mor la dona atropellada a Sant Julià de Lòria

Una dona de 44 anys va patir un atropellament a la carretera General 1, a l'alçada de l'antic hotel Font de Ferro ahir al vespre. Segons fonts policials, les primeres hipòtesis apunten que la víctima hauria estat travessant pel pas de vianants, moment en què hauria sigut envestida per un autobús de la línia 1. Encara s'estan analitzant tots els fets per determinar amb exactitud les causes.

La víctima va ser traslladada immediatament a l'Hospital Nostra Senyora de Meritxell, malauradament no es va poder recuperar de les ferides i va acabar perdent la vida passades les 23.00 hores.