La Coordinadora per l'Habitatge convoca la primera assamblea d'afectats

Concretament, l'enquesta consta de dues fases. La primera, amb preguntes més genèriques per conèixer la informació essencial de cada cas. I la segona, amb qüestions específiques que detallen i ajuden la coordinadora a estar completament informada de la situació de la persona afectada.

La Coordinadora per l'Habitatge ha sol·licitat als afectats per trampes o abusos relacionats amb aquest afer a completar una enquesta amb l'objectiu de recopilar tota la informació detallada de cada cas.

La Coordinadora per l'Habitatge ha convocat una assemblea d'afectats per al pròxim 19 de setembre a les 19.00 hores. Tothom qui vulgui participar haurà de respondre a l'enquesta i donar les seves dades .

Per El Periòdic

