Ariadna Fenés i Marc Gasa no participaran en la Sky dels Skyrunning World Championships

A un dia de donar el tret de sortida als Skyrunning World Championships 2024 d'Urbión (Sòria), la Federació Andorrana de Muntanyisme (FAM) ha informat que Ariadna Fenés i Marc Gasa no participaran en la prova Sky programada pel diumenge. De fet, Gasa ja no ha viatjat, i Fenés era dubte per lesió, i després de fer una darrera prova a Sòria ha decidit juntament amb el seleccionador Fabrizio Gravina "intentar recuperar-me i no agreujar més el mal". Ara bé, a la prova de demà, la Vertical Race, sí que hi prendrà part.

Per a fer memòria, el calendari tricolor a la cita començarà aquest divendres amb la Vertical (4,8 quilòmetres i més de 10.500 metres de desnivell), en la qual participen Fenés i Magalí Salomon en categoria femenina (10.30 hores), i Arnau Soldevila i Irineu Esteve en masculina (10.50 hores). L'endemà serà el torn de la Sky Ultra (70 quilòmetres i més de 4.350 metres de desnivell) amb Sabrina Solana, Lluís Sanvicente i Samuel Ponce (07.00 hores). Finalment, la darrera cita serà la Sky, amb 37 quilòmetres i més de 2.540 metres de desnivell.