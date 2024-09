Costa: "Aquest és l'FC Andorra que volem"

Primer triomf a domicili, i el segon consecutiu, per dormir aquesta setmana en les places altes del grup. L'FC Andorra es va endur ahir els tres punts del Municipal de Tarassona i no només això, sinó també la imatge, la mentalitat i les maneres de fer que vol Ferran Costa. "Aquest és l'equip que volem", va dir el tècnic en la roda de premsa posterior al matx, "i crec que si tenim aquesta línia de mentalitat i d'enfocar les coses com toca podem guanyar en camps difícils com aquest", va afegir.

Com va comentar en la prèvia, el de Castelldefels va fer esment de la dificultat del duel contra un conjunt que venia de guanyar-ho tot, estant perfectament construït "per la proposta de joc que tenen". L'única diana va arribar a l'hora de partit amb un gram remat de 'Lauti', transformant la primera pilota que va tocar. "A l'inici del matx ens han collat molt", va apuntar Costa fent referència als de 'Juanma' Barrero, afegint que els costava trobar la manera d'arribar a camp contrari i que un cop van entendre aquest aspecte "ens hem deixat anar". "Hem entès que el joc havia d'estar per fora i la segona meitat ha reflectit el que porto dient molt temps, que som un equip que competeix i treballa com cal", va afegir.

D'altra part, l'entrenador va apuntalar que encara són un conjunt en construcció amb moltes cares noves i que estan en el procés d'emmotllar-ho tot. En aquest sentit, es va mostrar content per com "anem reaccionant a les coses que ens van passant". En relació amb això, i demanat per una possible plantilla curta, el tècnic va assenyalar que li agrada molt "no per noms, que també, sinó per la mentalitat i la manera de treballar perquè aquí tothom va endavant amb el que sigui".

El golejador

No hi va haver millor dia per estrenar-se com a golejador, i és que 'Lauti', amb la primera pilota que va tocar, va fer l'única diana del partit per celebrar la victòria tricolor, la Diada de Meritxell i davant d'una trentena d'aficionats andorrans. "Em caracteritzo per ser un davanter treballador, però l'important és marcar i per sort avui s'ha donat", va expressar l'uruguaià. "Tant de bo sigui el primer de molts", va completar. No s'ho ha de pensar tant quan estigui de cara porteria, o això és el que li va demanar Costa. "M'ha dit que estigui a l'àrea i que tingui presència i remat", i al final va sortir bé.