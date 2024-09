El CBD recreatiu continuarà prohibit per "raons d'imatge i reputació internacional"

El Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, encapçalat per Guillem Casal, ha respost a les preguntes formulades per Carine Montaner, presidenta del grup parlamentari Andorra Endavant, sobre la regulació del cànnabis a Andorra. El passat 6 de juny, Montaner va sol·licitar informació sobre els informes d'experts contractats i les reunions de treball celebrades per definir un model de cultiu de cànnabis, amb especial interès en el CBD.

Casal ha explicat que el Govern no s'ha limitat a la regulació del CBD, sinó que ha desenvolupat un projecte més ampli per estudiar la viabilitat tècnica i econòmica del cultiu de cànem o cànnabis amb finalitats científiques. “L'objectiu és la producció de derivats destinats al mercat medicinal i a altres sectors d'alt valor afegit, com la cosmètica”, ha afirmat Casal. A més, ha subratllat que, per "raons d'imatge i reputació internacional", les activitats recreatives vinculades al cànnabis, com el CBD recreatiu, continuaran estant prohibides.

TAMBÉ T'INTERESSA: El dilema d'un jove empresonat mentre Andorra debat la regulació

El Govern ha encarregat diversos estudis des de l'any 2021 per establir un model de cultiu industrial del cànnabis a Andorra. El cost total dels estudis i assessoraments externs relacionats amb la regulació del cultiu de cànem i CBD és de 99.907,14 euros. D’entre aquests, destaca un informe elaborat per la Fundació ActuaTech, en col·laboració amb l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) de la Generalitat de Catalunya. Aquest informe, finalitzat al novembre de 2021, inclou una anàlisi d'oportunitats, una proposta de posicionament i un pla de recerca i desenvolupament (R+D) per impulsar el cultiu de cànnabis amb finalitats medicinals, amb un cost de 28.000 euros.

D’altra banda, es va encarregar a la firma jurídica Roca Junyent SLP la redacció d’un projecte de llei específic per regular el cultiu i la transformació industrial del cànnabis, amb un import de 50.469,02 euros. També es va comptar amb l'assessorament de Clark Hill PLC el 2022, per un cost de 7.938,12 euros, i amb el de Crowe Andorra entre 2023 i 2024, que va suposar una despesa de 13.500 euros. Així mateix, s'han celebrat múltiples reunions amb actors del sector primari, inclosa l'Associació de Pagesos i Ramaders d'Andorra (APRA), que han mostrat interès en diversificar l'economia agrícola.

TAMBÉ T'INTERESSA: L'advocat defensor del jove acusat comptarà amb un assessor jurídic expert en CBD

Casal també ha assegurat que “es garantirà la traçabilitat i el control en tota la cadena de producció, així com la compatibilitat amb el marc normatiu europeu”, un aspecte clau en el procés de negociació amb la Unió Europea. Actualment, el projecte continua en desenvolupament amb l'objectiu de definir una fórmula jurídica que asseguri la participació del sector primari en tot el procés productiu, des del cultiu fins a l'exportació dels derivats del cànnabis. Es preveu que aquest model contribueixi a la diversificació de l'economia andorrana i redueixi la dependència del cultiu del tabac.

Finalment, Govern també ha indicat que, tot i que es poden explorar noves vies de regulació per a productes de CBD amb un contingut de THC inferior al 0,3%, es continuarà excloent l'ús recreatiu del cànnabis per preservar la imatge del país. Casal ha destacat que qualsevol canvi en la normativa haurà de respectar els acords internacionals i garantir la traçabilitat i seguretat dels productes.