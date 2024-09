Les dues cares de la moneda en l'estrena a les 45es Olimpíades d’escacs

Ahir va ser el tret de sortida de les 45es Olimpíades d’escacs amb les dues cares de la moneda per als dos conjunts andorrans, ja que el combinat masculí va vèncer a Guam, mentre que el femení va perdre contra Alemanya.

Pel que fa a la selecció masculina, formada pel Gran Mestre Lance Henderson (2519 FIDE), el Mestre Internacional Jordi Fluvià (2438 FIDE), el Gran Mestre Óscar de la Riva (2431 FIDE), el Mestre FIDE Serni Ribera (2341 FIDE) i el Candidat a Mestre Josep Maria Ribera (2203 FIDE), va fer valer la seva etiqueta de favorit davant l'estat de la Micronèsia. El primer en vèncer va ser Josep Maria Ribera amb una victòria còmoda en la qual es va imposar amb un ràpid atac, i poc després, el va acompanyar Fluvià guanyant material amb un cop tàctic poc després de sortir de l’obertura. El següent triomf va ser de Serni Ribera després d’igualar i imposar-se tàcticament, i posteriorment de la Riva va posar el 4-0 definitiu al marcador.

L'equip femení, format per Andrea Henderson (1966 FIDE), Júlia Muratet (1834 FIDE), Alexandra Muratet (1796 FIDE), la Candidata a Mestra Sílvia Real (1781 FIDE) i Ariadna de la Riva (1774 FIDE), es va haver de veure les cares contra una de les 10 millors seleccions femenines el planeta. Henderson va jugar un esquema per intentar sorprendre a la seva contrincant arribant a una posició amb igualtat de material, però l’avantatge d’espai rival va ser suficient per acabar caient. De la Riva, per la seva part, es va quedar amb una posició molt prometedora amb un avantatge estratègic que prometia una partida amb iniciativa, però, un error posicional va capgirar la situació fent que la seva rival s’imposés a poc a poc.

Júlia Muratet va jugar un esquema molt atrevit amb una partida de doble fil amb opcions pels dos colors, tot i que la seva contrincant va aconseguir simplificar la posició per entrar en un final guanyador, mentre que la seva germana, Alexandra Muratet, va jugar amb iniciativa l’obertura i una simplificació contrària la va deixar amb un desavantatge posicional que la seva rival va explotar fins a imposar-se. Tot i el resultat, 4-0, "les partides han sigut més disputades del que podria haver semblat per la diferència d’ELO i l’equip ha deixat molt bones sensacions", van esmentar des de la Federació d'Escacs Valls d'Andorra, tot assenyalant que tenen ganes de puntuar en la següent ronda.