Baró: "Govern ens ha amagat informació, ja que Espot n'era el màxim coneixedor"

La decisió que el cap de Govern no comparegués avui a la Comissió d'Economia per tal de donar les degudes explicacions sobre el projecte Grifols i que ho facin pròximament les ministres de Salut i Economia ha despertat un "malestar polític" molt notori a la seu del grup parlamentari socialdemòcrata. Per aquest motiu, s'han assegut aquest migdia a la sala de premsa del Consell General els consellers Pere Baró i Susanna Vela per transmetre el seu disgust envers el cap de l'Executiu i per comunicar la postura del partit.

D'aquesta manera, Vela ha començat el discurs repassant com s'havia plantejat tot l'afer amb l'empresa sanitària: "Es volia implantar un projecte estratègic que tingués totes les garanties i el qual permetria donar llocs de feina als joves del país, així com per estudiar i combatre les malalties autoimmunes". Una proposta que es veia 'bastant de cara' per Govern en haver-se aprovat la Llei de recerca biomèdica, juntament amb el conveni d'Oviedo, però la qual va fallar al darrer moment. "Volem expressar el nostre malestar i indignació per no haver-nos transmès l'Executiu la seva decisió de no comparèixer el seu màxim dirigent i haver-nos d'assabentar mitjançant la premsa", ha prosseguit Baró.

LLEGEIX TAMBÉ: Petició demòcrata a les titulars de Salut i Economia per donar explicacions sobre Grifols

Unes explicacions que hauran d'efectuar finalment les ministres Marsol i Mas i que pel conseller socialdemòcrata són "insuficients", el qual assegura que si les raons no són "prou acurades" reiteraran per tornar a sol·licitar a la màxima autoritat del país per presentar-se i donar la cara. De fet, Baró ha anat més enllà asseverant que el cap de Govern "s'amaga de donar explicacions" i que va ser el primer en "sortir a la fotografia" quan començava el pacte, però que al moment d'enderrocar-se el projecte no ha volgut aparèixer. "Volem explicacions perquè se'ns ha amagat informació, tant a nosaltres com al Consell General, fent-nos creure que tot anava bé quan en realitat l'afer s'anava en orris", ha manifestat el conseller general.

Una opinió que Vela també ha subscrit afegint que "com es volia plantejar adequadament el projecte, si en veure's la inversió que hi havia per a la investigació eren pràcticament inexistents". Unes bases de recerca i un ecosistema del qual el país no disposa i que "dificultava molt que el projecte es desenvolupés, ni tampoc per convidar a altres empreses a sumar-se", ha recalcat. D'entre les possibilitats que oferia el PS a Govern, una d'elles era la creació d'una agència andorrana de recerca, la qual "no va ser escoltada", tot remarcant que amb el pressupost que s'havia fixat per a la causa "poca investigació es podia fer", ha conclòs la consellera.