L'absoluta comença el Mundial d'hoquei apallissant a Egipte (0-14)

Amb el fi del periple de la selecció sub19 d'hoquei caient a la final del grup Intercontinental , l'absoluta ha començat avui la seva participació en els World Roller Games de Novara imposant-se a Egipte. Els de Jordi Garcia han sigut superiors durant tot el duel, i gaudint d'ocasions han tancat la primera meitat amb un 0-3. Ja en la segona, han fet una passa endavant de cara porta per transformar els gols que no han entrat abans, deixant un contundent 0-14 final. Els tricolor jugaran demà (11.00 hores) contra Anglaterra i el dimecres contra el Brasil (11.00 hores). "Tenim ganes de continuar, de demà", ha assenyalat Garcia.

Per Pol Forcada Quevedo

