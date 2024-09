Els Pastorets tornen al directe amb un espectacle a la Casa Comuna

Després d’una 29a edició en la qual no es va poder fer la representació teatral en viu dels Pastorets a causa de l’incendi al Centre Cultural de Sant Julià de Lòria, en el trenta aniversari de l’obra es reprèn l’espectacle en directe. La solució ha estat fer la representació a la Casa Comuna de la parròquia. En aquest sentit, la consellera de Cultura de Sant Julià, Teresa Areny, ha explicat que “l’espectacle ha de continuar. Teníem clar que havíem de recuperar la interpretació en directe”. A més, Areny ha ponderat que es tracta d’un esdeveniment amb "un teixit social i un moviment cultural i social que reuneix a joves i grans”, per la qual cosa era “molt important reprendre aquesta modalitat”.

És per aquest motiu que la Casa Comuna es transformarà en l’escenari de l’edició d’enguany, la qual quedarà reduïda a uns 40 minuts aproximadament. En detall, es farà ús de la façana, un dels costats de l’edifici i el jardí per narrar la clàssica història aprofitant les finestres, els arbres i els diferents elements i estructures. D’aquesta manera, el públic ho veurà tot des del carrer situat davant l’edifici, el qual quedarà tallat els dies de les representacions: “Tancarem el carrer com hem fet al ‘Festac’. Durant aquestes funcions la circulació passarà per un altre lloc”, ha afirmat la consellera. Pel que fa a l’aforament i les entrades, Areny ha subratllat que encara estan treballant en aquest aspecte: “Haurem de fer reserves o alguna cosa per l’estil perquè no s’aglutini molta gent i no tapin l’espectacle”. És per aquest motiu que s’han duplicat les representacions, les quals es faran el 26 i 28 de desembre i el 4 i 6 de gener.

La direcció de l’obra anirà a càrrec de Núria Montes i Txell Díaz. Ambdues codirigiran l’edició d’enguany, la qual té un objectiu clar: “Aportar la màgia del teatre del carrer”. Així ho ha explicat Montes, recalcant les possibilitats escèniques que permeten aquest tipus de representacions: “Tenia ganes de portar idees de teatre visual com les ombres xineses, que ens donaran molta màgia teatral. Els arbres, les finestres, ens donaran la possibilitat de jugar amb aquesta màgia”, ha apuntalat.

En relació amb la reducció del temps, Montes ha detallat que aquest fet permet narrar la història des de punts de vista més corals, propis del teatre de carrer: “Tindrem punts de vista del poble, de satanàs, de Sant Miquel…”. Per la seva banda, Díaz ha destacat que un altre dels objectius és “homenatjar a l’Andorra antiga i rural”, tot amb aparicions de personatges tradicionals com el llop de la senyoreta o la dama blanca, “que a més són de Sant Julià de Lòria”.

El Centre Cultural, sense data de retorn

En paral·lel a la presentació de la trentena edició dels Pastorets, Areny ha informat que "no hi ha termini per obrir l’auditori", detallant que ara mateix s'està treballant en tot el projecte audiovisual per tal de "dotar als espais d’equipament" i amb l'objectiu d'equipar el teatre a les necessitats actuals.