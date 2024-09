El terreny destinat a la construcció de Grifols, encara en l'aire

En un dia festiu per a la parròquia d’Ordino com aquest dilluns dels patrons de Sant Corneli i Sant Ciprià, el cap de Govern, Xavier Espot, ha atès a EL PERIÒDIC per donar més detalls sobre en quin punt es troben els terrenys ordinencs del Prat de la Farga, en els quals s'anava a portar a terme la construcció del laboratori P3 de Grifols. Segons ha anunciat el mandatari, l'Executiu "encara està valorant si tornar el terreny a l’antic llogater per destinar-lo a ús agrícola”, tot remarcant que “encara no s'ha pres cap decisió al respecte”.

Espot ha donat aquestes declaracions en sortir de la missa tradicional celebrada a Ordino, en la qual també ha estat acompanyat pel síndic general, Carles Ensenyat; la subsíndica general, Sandra Codina; la cònsol major de la parròquia ordinenca, Maria del Mar Coma, i la consellera general demòcrata, Berna Coma.

Després d’un acte solemne en el qual el mossèn ha beneït als assistents i ha donat la benvinguda a les autoritats, el mateix ha incidit en la tradició que es té com a pais i la importància de no oblidar les arrels dels andorrans tot i no renunciar a la modernitat dels nostres temps. A més, el mossèn ha advocat per preservar la fe i el respecte i de la voluntat de restaurar part de la casa d’Areny-Plandolit.

Respecte al projecte, el cap de Govern, Xavier Espot, ha justificat, durant l'entrevista al programa 'Avui serà un bon dia' de RTVA les raons per les quals el projecte del laboratori P3 de Grifols a Ordino no ha prosperat. Espot ha explicat que una combinació de factors, incloent-hi la manca de control directe de la família Grifols sobre l'empresa i la pressió política i social a Andorra durant les eleccions, la qual va frenar el desenvolupament del projecte. "Si haguéssim accelerat els processos en el seu moment, potser el projecte hauria estat irreversible", ha declarat Espot, afegint que la nova direcció de Grifols "no té la mateixa vinculació emocional amb Andorra" i que "no veuen suficients beneficis immediats" en continuar.

Un projecte que s'origina al 2021

La proposta de construir a Ordino un centre de recerca immunològica es remunta tres anys enrere. Moment en el qual el Comú d'Ordino va aprovar la iniciativa de Grifols, tot i el vot en contra del conseller de la minoria Enric Dolsa. Un laboratori que preveia abordar tres línies de recerca: trastorns de la immunitat propis, tractaments immunològics pel càncer i la cura d'infeccions en què els antivirals no fossin efectius.

LLEGEIX MÉS: L'eco de la controvèrsia: el rebuig sepulta el laboratori d'Ordino

De fet, la consellera i presidenta d'Andorra Endavant, Carine Montaner, va ser una de les veus més crítiques des del començament. Ja l'any 2021, va formular preguntes al Ministeri de Salut sobre les activitats específiques i el nivell de bioseguretat del futur centre, al·legant: "Hi ha laboratoris que presenten un alt nivell de risc per a la població, i és un tema que em preocupa", va apuntalar després d'una compareixença de l'anterior ministre de Salut, Joan Martínez Benazet (2019-2022), per posar sobre la taula les dades sanitàries.

Un procés que també va estar marcat per l'oposició ciutadana. Tant fou així, que els grups es van anar adherint a la plataforma creada per Dolsa per expressar el seu rebuig i els seus dubtes sobre la viabilitat i seguretat del projecte, posant en qüestió la transparència i la gestió dels recursos públics destinats a la iniciativa.