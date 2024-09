La Junta de Presidents assigna l'estudi de la Llei Òmnibus a la Comissió d’Economia

Aquest dilluns a la tarda, la Junta de Presidents ha decidit que el Projecte de llei per al creixement sostenible i el dret a l'habitatge, també coneguda com a Llei Òmnibus, serà estudiat per la Comissió Legislativa d’Economia. Així doncs, hauran de ser els consellers generals Meritxell López, Berna Coma, David Montané, Pere Marsenyach (grup parlamentari de Demòcrates), Pol Bartolomé, Jordi Casadevall (grup parlamentari de Concòrdia), Pere Baró (grup parlamentari socialdemòcrata), Carine Montaner (grup parlamentari d'Andorra Endavant) i Victor Pintos (conseller no adscrit) els encarregats d'estudiar la viabilitat del projecte abans de la seva entrada a tràmit parlamentari.

Per altra banda, durant la mateixa reunió s'han fet també altres assignacions rellevants, com per exemple la relativa al Projecte de llei de modificació de la Llei 35/2018, del 20 de desembre, sobre la solvència, liquiditat i supervisió prudencial d’entitats bancàries i empreses d’inversió, el qual ha estat assignat a la Comissió Legislativa de Finances i Pressupost. Cal recordar que la finalitat del text és alinear la normativa vigent amb el marc regulador europeu per enfortir l’estabilitat i la resiliència financera dels bancs i de les institucions financeres.

Tanmateix, la Comissió Legislativa de Seguiment i Sostenibilitat de les pensions de la CASS serà l’encarregada de revisar el Projecte de llei de modificació de la Llei 1/2024, de l’1 de febrer, del pressupost per a l'exercici del 2024. A més, s’ha designat la Comissió Legislativa d’Educació, Recerca, Cultura, Joventut i Esports com a responsable per estudiar la Proposició de llei de modificació de l’article 17 de la Llei 8/2019, del 7 de febrer, del Cos d’Educació, sempre que aquesta proposició sigui presa en consideració.

Finalment, la Junta de Presidents també ha ratificat el calendari de sessions per a l’actual període de sessions del Consell General, tal com es va avançar el passat 15 de juliol. Les dates per a les sessions ordinàries de punts queden establertes per al 10 d’octubre, el 28 de novembre, el 19 de desembre i el 23 de gener del 2025. Pel que fa a les sessions ordinàries de preguntes al Govern, les dates programades són, a banda d'aquest dijous 19 de setembre, el 24 d’octubre, el 21 de novembre i el 16 de gener del 2025.