Canvi de dinàmica i doble triomf

Després de dues derrotes a la cinquena jornada de les 45es Olimpíades d’escacs, Andorra ha fet un canvi de dinàmica per sumar un nou doble triomf, com ja van fer el quart dia. Així, la selecció masculina es va desfer ahir, a la sisena ronda, de Puerto Rico, i la femenina de Moçambic.

El combinat masculí ja partia amb l'etiqueta de favorit, i no ho va desaprofitar (3-1). Lance Henderson va sortir amb avantatge de l'obertura i l'explotaria fins a donar el primer punt del dia, i posteriorment Óscar de la Riva i Serni Ribera, en les seves partides, també van obtenir avantatge posicional el qual van materialitzar fins a guanyar. Els porto-riquenys van maquillar el resultat en el segon tauler, on Jordi Fluvià tenia un atac molt prometedor el qual no va afinar en rematar i es va veure condemnat.

La selecció femenina, també amb l'etiqueta de favorita, va fer la seva feina (2.5-1.5). El matx va començar amb unes taules d'Ariadna de la Riva, qui tot i quedar en clar desavantatge a l'obertura va aconseguir defensar el mig punt. Alexandra Muratet posaria el Principat per davant en el marcador guanyant en una partida en la qual va plantejar un ràpid atac que va acabar sent decisiu, mentre que la seva germana, Júlia Muratet, va signar les taules. Andrea Henderson faria també taules per sentenciar el matx en una partida en la qual sempre va tenir la iniciativa, però no va aconseguir desequilibrar la situació.

Tots dos equips tenen avui un dia descans abans de fer front a les cinc jornades restants.