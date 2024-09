Andorra empata amb la Gran Bretanya (2-2), però manté el lideratge del grup

Després d'encetar ahir la participació en els World Roller Games de Novara apallissant a Egipte (0-14), la selecció absoluta d'hoquei ha empatat avui a dos amb la Gran Bretanya. Els de Jordi Garcia han aconseguit la victòria, però "la sort no ha estat del nostre costat", ha assenyalat l'entrenador, i és que la primera meitat ha estat la més destacada dels tricolor, fent el 2-0 amb un gol de Bernat Picanyol i un de Gerard Miquel, però errant ocasions molt clares. Els britànics han retallat distàncies "amb un puntet de sort" abans de la mitja part, per posteriorment posar la igualtat al marcador.

"Toca continuar treballant i gaudint, tenim ganes del duel de demà perquè serà una altra final", ha comentat Garcia. Els pirenaics es veuran les cares amb el Brasil a les 11.00 hores per definir el líder del grup, el D, i accedir als quarts de final del certamen. Cal destacar que aquesta primera plaça és a hores d'ara andorrana, ja que tot i empatar a punts amb la Gran Bretanya la diferència de gols és més positiva per als del Principat.

L'altre grup, el C, l'encapçala ara per ara Suïssa amb sis punts, és a dir, cap derrota, però demà s'enfrontarà contra la seva perseguidora, Alemanya, qui necessitarà el triomf per ser primera.