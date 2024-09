La Fiscalia no recorre l'absolució de Carine Montaner pel cas Costa

La Fiscalia ha decidit no presentar recurs contra l'absolució de Carine Montaner en el conegut cas Costa. Així ho ha confirmat Montaner en declaracions als mitjans, en què ha assegurat que "el cas està arxivat" i que no reclamarà cap indemnització ni a la Fiscalia ni a l'exconseller general Ferran Costa per les despeses d'advocats, les quals ascendeixen a "milers i milers d’euros".

D'aquesta manera, la presidenta d'Andorra Endavant ha expressat la seva intenció de "girar pàgina" després d'una decisió judicial que la declara innocent de les acusacions de revelació de secrets, difamació i calúmnies formulades per Costa. "El tribunal m’ha declarat innocent", ha afirmat.

LLEGEIX TAMBÉ: Carine Montaner, absolta en el Cas Costa

Un cas que es remunta al 2021

El cas Costa va començar el juliol de 2021, moment en què Ferran Costa va acusar Montaner de diverses infraccions greus. No va ser fins el darrer mes de juny quan es va donar inici al judici, en el qual l'actual consellera general va apuntalar que "una errada humana va desvetllar una injustícia i una falta de transparència per part d'un membre del Consell General, jo només vaig donar a conèixer el què estava passant". Per la seva banda, Costa va justificar durant tot el judici la decisió d'iniciar el procès penal perquè Montaner "té una fixació amb mi i el meu paper polític".

Un més després, i després d'un llarg i tediós procés, la líder d'Andorra Endavant va ser absolta dels delictes que se li atribuïen pel Cas Costa. La resolució judicial va ser rebuda amb satisfacció per Montaner i el seu grup parlamentari: "És una gran notícia, no només per a mi, sinó pel meu grup parlamentari", ja que Montaner podria haver estat inhabilitada en cas de considerar-se culpable. Segons el document de sentència, el Tribunal Superior de Justícia considera "l'absència d'elements constitutius de delicte de revelació de secrets", un fet que li va donar la raó i absolució a la consellera.

Amb l'arxiu del cas, Montaner ha manifestat que se sent "alleujada" i ha ressaltat que, en molts altres països, ella hauria estat protegida en lloc de processada.