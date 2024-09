Vicky Jiménez venç (2-0) per passar a vuitens de l’ITF de Bulgària

Vicky Jiménez s'ha refet després de caure a quarts del Ljubljana Challenger i aquest matí ha començat amb bon peu l’ITF de Bulgària accedint als vuitens de final després de vèncer a Despina Papamichail per 2-0 (6-4 i 6-0).

A la tricolor només li ha fet falta poc més d'hora i mitja per adjudicar-se el triomf. El primer set ha estat el més igualat, amb totes dues tenistes perdent dos serveis per posar un empat a tres i, posteriorment, tornar a la igualtat a quatre jocs. A partir d'aquí, Jiménez ha posat una marxa més i ja no l'ha abaixat en cap moment del duel, tancant a favor la primera mànega amb un 6-4. La segona ja ha estat espectacle andorrà, i tot i que la disputa dels jocs ha estat igualada, la pirenaica s'ha imposat per 6-0 trencant tres serveis a la grega, actual número 131 del rànquing WTA.

A la pròxima ronda, Jiménez s'enfrontarà amb l'alemanya Noma Noha Akugue, de 20 anys i número 209 a la llista mundial, qui ahir va guanyar a la bulgara Dia Evtimova per 2-0.