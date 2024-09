Casal: "L'habitatge té un creixement no digerible, però ha de continuar augmentant"

Diverses empreses del país s'han pronunciat avui sobre la viabilitat de la nova proposta de Llei Òmnibus, la qual s'ha titllat per aquestes com "una gran preocupació per a diversos sectors, especialment pel sector empresarial i immobiliari, ja que, lluny de resoldre els problemes existents, pot agreujar-los". Una resposta que ve en relació amb les darreres declaracions del cap de Govern, Xavier Espot, qui va asseverar ahir durant la presentació dels resultats econòmics del 2023 que aquesta proposta de llei "ha de ser el model definitiu per als pròxims anys".

LLEGEIX MÉS: Espot afirma que la Llei Òmnibus ha de ser "el model definitiu per als pròxims anys"

Algunes de les mesures que defensa aquest estatut són l'ús dels pisos buits i la conversió d'apartaments turístics de lloguer residencial, a banda de rehabilitar edificis desocupats per oferir-los a preu assequible. Una afirmació que sembla que no ha agradat gaire a diferents parts del sector immobiliari, els quals han reclamat en una carta que aquesta llei "vulnera la llibertat d'empresa", afegint que anul·la la possibilitat de la seva plena activitat i, a més, sense dret a indemnització. Aquest neguit s'ha traslladat avui a la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, en què el ministre portaveu de Govern, Guillem Casal, s'ha pronunciat sobre la qüestió.

"La suma dels interessos particulars no pot prevaldre mai com a l'interès general. Sabem que el creixement que pateix l'habitatge no és digerible, però aquest ha de continuar augmentant", ha respost el ministre de Medi Ambient en ser preguntat per les declaracions d'Espot. A més, ha subscrit les paraules del cap de Govern reafirmant que la nova Llei Òmnibus ha de ser el full de ruta a seguir en els anys vinents, acollint "una sèrie de pilars, com són establir mesures per als pisos buits, els habitatges d'ús turístic, crear un parc d'habitatge públic i modificar el model migratori".

Finalment, Casal ha tornat ha inicidir en la idea que s'ha d'escoltar i tenir en compte l'interès general, i no pas el que provingui dels interessos particulars o individuals. També ha recalcat que tant el cap de Govern com la ministra d'Economia, Conxita Marsol, estan efectuant diverses reunions per "intentar millorar el text, el qual no vol perdre la seva essència". A banda d'això, Casal només veu alternativament possible tramitar una esmena del projecte per fer arribar un altre proposta, però que ara "serà el Consell General i els grups parlamentaris qui ho decidiran".