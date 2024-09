Govern lliura un nou termini per a l'elecció de candidats per a un jutge al Tribunal Europeu

El passat mes de juny l'Executiu es va veure obligat a obrir un nou procés de selecció i publicar així un nou edicte al BOPA abans de l'octubre per completar la terna per a l’elecció d’un jutge per al Tribunal Europeu de Drets Humans. Després que a l'estiu s'acabés rebutjant la mencionada candidatura, pertanyent als magistrats Canòlich Mingorance, Saida El-Boudaouhi i David Moynat, aquesta tarda el Consell de Ministres ha donat llum verda a un nou període de sol·licituds per a la selecció de la llista nacionalque Govern emetrà a l'Assemblea Parlamentària del Consell d'Europa. Així ho ha traslladat avui el ministre portaveu, Guillem Casal, en una roda de premsa en què ha aclarit que els nous candidats hauran de complir amb una sèrie de reglaments.

Un procés el qual queda obert per als possibles interessats des d'avui fins al pròxim l'11 d'octubre, moment en què hauran de tramitar la seva candidatura davant el Ministeri d'Afers Socials. Cal remarcar que un cop expiri el citat termini, la Comissió de Selecció integrada per sis membres i presidida per l'actual vicepresident del Tribunal Constitucional andorrà dictaminarà les tres candidatures escollides per presentar davant l'Assemblea Parlamentària. D'altra banda, entre els diferents aspectes a tenir en compte per optar a la terna, es destaca la possessió de la nacionalitat andorrana, així com conèixer de primera mà el sistema legal del país i del dret internacional públic.

Altres requisits importants a tenir en compte són el coneixement actiu d'un dels idiomes oficials del Consell d'Europa, com també el coneixement passiu de l'altre (sigui francès o anglès). Una tasca que com es desprèn en el seu aute, són necessàries per exercir el càrrec corresponent a les altes funcions judicials. Finalment, convé recordar als ciutadans que els jutges són elegits en un mandat de nou anys i no són reelegibles.