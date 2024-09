Un 43% dels afectats pels lloguers afirma que la propietat s'ha emparat amb la llei

Un informe preliminar de la Coordinadora per l’Habitatge Digne, basat en una enquesta realitzada a 46 afectats, identifica que un 43,48% dels enquestats han qualificat el seu problema com una situació en què la propietat ha pogut actuar emparant-se en la legalitat vigent. Entre aquests problemes, destaquen les dificultats per pagar el lloguer (23,91%) i els augments excessius durant les renovacions de contracte (13,04%). L'estudi evidencia que un 50% dels casos d'impagament van acompanyats d'un augment abusiu en la renovació del contracte, la qual cosa empitjora la situació dels afectats.

Segons els resultats de l'enquesta, el 56,52% dels llogaters enquestats afirmen haver estat víctimes d'abusos o trampes per part dels seus arrendadors. Entre les trampes més habituals destaca la 'trampa del fill' (30,43%), en què el propietari fa ús d'excuses legals per desallotjar el llogater, i l'aplicació de despeses no justificades (26,09%). A més, es reporten augments irregulars del lloguer en el 17,39% dels casos.

Pel que fa a les condicions dels habitatges, la majoria dels enquestats viuen en pisos de mida petita o mitjana, amb el 34,88% habitant espais entre 50 i 70 m². Els preus del lloguer es mantenen majoritàriament per sota dels preus de mercat: el 47,73% paga entre 600 i 800 euros mensuals, mentre que només un 9,09% paga més de 1.000 euros. Tot i això, els serveis bàsics com ascensor i plaça de pàrquing són limitats, amb un 91,30% i un 63,04% de disponibilitat, respectivament. Quant a la distribució geogràfica, les parròquies d’Andorra la Vella i Escaldes-Engordany són les més afectades, especialment la 'trampa del fill' a Andorra la Vella (35%) i les pujades irregulars a Escaldes-Engordany (40%).

L'informe també posa de manifest la manca de suport econòmic: només un 21,7% dels afectats rep algun tipus d'ajuda al lloguer, malgrat que més de 2.000 famílies a Andorra es beneficien d'aquests ajuts oficials. Això podria indicar una desconnexió entre els llogaters vulnerables i les institucions públiques, sigui per desconeixement o per obstacles burocràtics.

A més de les pràctiques abusives, es remarca la distribució dels afectats segons el tipus de propietari. Un 43,30% dels llogaters que pateixen trampes o problemes legals tenen com a arrendadors grans propietaris, mentre que el 12,37% corresponen a mitjans propietaris, i un 10,31% a petits propietaris. Un altre 31,96% no ha especificat el tipus de propietari. Dels afectats que han denunciat aquestes pràctiques, el 33,33% són menors, fet que reflecteix l’impacte directe sobre famílies vulnerables.

Situació dels antics afectats

L’informe reflecteix que la majoria dels antics afectats (37,5%) encara viuen en el mateix habitatge en condicions iguals o pitjors, mentre que un 25% ha canviat de residència dins d'Andorra, però amb condicions més desfavorables. Un altre 25% ha optat per marxar fora del país. Això evidencia que, tot i abandonar els habitatges problemàtics, molts llogaters continuen trobant-se en situacions de vulnerabilitat.

A qui recórrer?

Malgrat la greu situació, només un 23% dels casos recents ha acudit al Raonador del Ciutadà, una de les institucions amb més confiança per part dels llogaters. La resta han buscat ajuda en altres organismes com el Gabinet d'Habitatge (30,43%) o amics i familiars (26,09%).