Inicia l'ordenació del bisbe coadjutor amb centenars d'assistents

Des de primera hora del matí, la Seu d'Urgell ha rebut l'arribada d'autobusos i vehicles amb convidats i autoritats, tant d'Andorra com de Catalunya, per assistir a l'ordenació de mossèn Josep-Lluís Serrano Pentinat com a bisbe coadjutor. L'esdeveniment ha congregat prop de 250 persones assegudes en bancs, 600 en cadires i uns 200 assistents dempeus, distribuïts entre la Catedral i el Claustre. Entre les personalitats destacades, hi eren presents el cap de Govern d'Andorra, Xavier Espot; el síndic general, Carles Ensenyat, així com diverses autoritats comunals i institucionals andorranes. També han assistit 150 representants catalans, entre els quals el president de la Generalitat, Salvador Illa; l'alcalde de la Seu, Joan Barrera Aranda, i altres càrrecs com consellers, diputats i alcaldes dels municipis de Vandellòs, Tivissa, Ribes i altres localitats de la diòcesi d'Urgell.

L'acte ha començat amb la Catedral plena de gom a gom. Després de la salutació inicial per part de mossèn Edgar Peña Parra, l'arquebisbe d'Urgell i copríncep episcopal, Joan-Enric Vives, i mossèn Bernardito Auza han adreçat unes paraules de benvinguda als fidels. A continuació, s'ha celebrat l'homilia de Peña, que ha donat pas als rituals propis de l'ordenació de Serrano. La cerimònia ha estat presidida per mossèn Peña, amb la participació de Vives, el bisbe de Tortosa, Sergi Gordo, i altres autoritats com Espot, Ensenyat i cònsols majors de diverses parròquies andorranes.

La litúrgia ha prosseguit amb una sèrie de lectures: un fragment de la Carta de Sant Pau als Efesis, el Salm responsorial i l'Evangeli segons Sant Mateu, que han preparat el camí pel ritual d'ordenació episcopal. Un dels moments més solemnes de la cerimònia ha estat quan Serrano Pentinat s'ha postrat a terra mentre es cantaven les Lletanies dels Sants.

Després de les Lletanies, el bisbe president i la resta de bisbes presents han imposat les mans sobre el cap de mossèn Serrano, seguit de la pregària d'ordenació. Ja com a bisbe ordenat, Serrano Pentinat ha rebut les insígnies episcopals: primer ha estat ungit amb el Sant Crisma, i posteriorment ha rebut el Llibre dels Evangelis, l'anell episcopal, la mitra i el bàcul, símbols del seu nou ministeri dins de l'Església.

La celebració ha continuat amb la Litúrgia de l'Eucaristia, incloent la pregària eucarística i el ritu de la comunió. Un cop finalitzada la missa, s'ha entonat l'himne d'Acció de Gràcies. Cap a les 13.00 hores, el nou bisbe coadjutor s'ha adreçat als fidels amb un parlament, pronunciant les seves primeres paraules com a bisbe coadjutor d'Urgell. La cerimònia ha conclòs amb la benedicció final i una pregària especial a la Mare de Déu.