Serrano es tomba al terra davant del presbiteri, un fet que no es veia des de 1971

Mossèn Josep-Lluís Serrano Pentinat ha estat ordenat com a nou bisbe coadjutor de la diòcesi d'Urgell en una solemne cerimònia a la Catedral de la Seu d'Urgell, marcada per l'assistència massiva de fidels i autoritats. Després d'acceptar i reafirmar les seves promeses, Serrano s'ha postrat al presbiteri, seguint el ritual tradicional. La celebració consolida el temple com a centre de l'ordenació episcopal, en un esdeveniment molt esperat des de l'anunci del seu nomenament per part del Vaticà el passat juliol. Aquest acte suposa un pas decisiu en el seu camí cap a la futura responsabilitat com a copríncep episcopal d'Andorra.

Des de 1971, amb l'ordenació de Joan Martí, no s'havia viscut una cerimònia d'aquesta importància, després d'un llarg període d'interinitat. L'acte, celebrat a la catedral de Santa Maria, ha tingut moments destacats com la imposició de mans i la lectura de les lletanies, mentre Serrano s'estirava a terra, seguint el simbolisme de l'entrega total a l'Església. Un altre moment anecdòtic ha estat la presència d'un foc de camp juvenil que ha volgut sumar-se a la celebració.

LLEGEIX TAMBÉ: Inicia l'ordenació del bisbe coadjutor amb centenars d'assistents

Un dels moments més destacats de l'acte ha estat l'homilia de mossèn Edgar Peña, qui ha presidit la cerimònia. En el seu discurs, Peña ha elogiat Serrano Pentinat per la seva entrega a l'evangelització i el servei a l'Església, subratllant la seva vocació única com a mestre i profeta, amb la missió de guiar el poble cristià. Tanmateix, Peña ha remarcat la configuració de la figura del "home perfecte"; un camí que, segons Peña, Serrano seguirà en el seu nou càrrec.

La cerimònia ha culminat amb el lliurament de les insígnies episcopals: la mitra, el bàcul i l'anell, després de la imposició de mans que han fet tots els bisbes assistents. Durant aquest moment, Serrano Pentinat s'ha mostrat visiblement emocionat en ser oficialment nomenat bisbe coadjutor, un càrrec que simbolitza el seu nou compromís amb la diòcesi. L'acte ha finalitzat amb l'abraçada de pau de tots els bisbes presents, marcant el tancament d'una cerimònia plena de simbolisme i espiritualitat.