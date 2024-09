L'ENFAF signa a Oriol Rodríguez i Arnau Jansat per tancar l'equip

L'ENFAF Construccions Modernes ja té tancada la plantilla de cara el nou curs que iniciarà aquest cap de setmana, de nou a Tercera Divisió Nacional de futbol sala, amb la recent incorporació d'Oriol Rodríguez i Arnau Jansat.

Així, i tal com va avançar aquest mitjà en dues ocasions, el germà d'Arnau Rodríguez, Oriol Rodríguez, també defensarà enguany la samarreta de l'equip tricolor. Aquest havia estat fins ara a l'AE Penya Esplugues, però el club català va compartir els dorsals de cara la temporada 2024/25 en els quals no apareixia l'internacional andorrà, qui ja va jugar els partits de pretemporada amb els pirenaics davant el Futsal Vilomara i el Covisa Manresa, i durant el cap de setmana es va fer oficial la seva tornada al Principat. "La seva arribada ens donarà seguretat defensiva, transicions elèctriques i molt treball a la pista", van esmentar des de l'ENFAF.

D'altra banda, el conjunt de la Massana també s'ha reforçat amb un altre andorrà que fins ara jugava fora, Arnau Jansat, el darrer fixatge procedent del CFS Nutricolor Linyola després de tancar una gran campanya. "Torna al país amb tota la seva experiència i qualitat tècnica per a ser una peça important", indicaven des de les xarxes socials del club. Així mateix, l'ENFAF també s'ha fet amb els serveis d'Iker Caballero, el jove porter format a la base.

Com s'ha esmentat, el conjunt començarà la lliga regular aquest dissabte a casa contra el CCR Castelldefels, i a hores d'ara encara no té entrenador després de la marxa de Jona Pérez a l'FC Madriu. Però, i segons ha pogut saber EL PERIÒDIC, la Federació Andorrana de Futbol (FAF) anunciarà de forma imminent el nou tècnic, i és que a hores d'ara tenen sobre la taula dos noms per agafar les regnes de l'equip.

Pretemporada

El passat cap de setmana, l'ENFAF Construccions Modernes va jugar el darrer matx de pretemporada abans de donar el tret de sortida a la lliga, el qual va acabar amb victòria per 1-5 davant el Terrassa amb dos gols d'Oriol Rodríguez, un de Christian Regalo, un de Paco Domínguez i un de Jose Segura. A aquest duel, i per completar l'estiu, s'ha de sumar el triangular que els pirenaics van jugar al Pavelló Municipal Pujolet de Manresa empatant a dos amb el Futsal Vilomara i perdent per 4-0 contra el Covisa Manresa i la derrota per 4-3 davant l'UJS Toulouse.