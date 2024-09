Assandca sol·licita una reunió amb Govern per debatre sobre la unitat de radioteràpia i els pisos tutelats

L'Associació Andorrana contra el Càncer (Assandca) ha sol·licitat una reunió amb Govern abans de finalitzar l'any, amb l’objectiu de reivindicar una unitat de radioteràpia per al país, així com altres mesures que millorin les condicions dels pacients oncològics. Segons ha declarat el president de l’entitat, Josep Saravia, en una conversa amb El PERIÒDIC, aquesta serà una de les màximes prioritats que Assandca vol posar novament sobre la taula, juntament amb alternatives com els pisos tutelats per als malalts que han de desplaçar-se a fora per rebre tractament.

Saravia ha destacat que actualment Andorra compta amb uns 407 casos anuals de càncer, una xifra que suposa una despesa d’un milió d’euros anuals en tractaments de radioteràpia fora del país. Segons el president d'Assandca, la creació d'una unitat de radioteràpia tindria un cost inicial d’uns quatre milions d’euros. Saravia suggereix que si la compra de la maquinària fos inassumible, un fet que Govern encara no ha justificat, una possible solució seria el lloguer de l'equipament, una opció que permetria oferir aquest servei al país sense necessitat de derivar els pacients a l'estranger, com es fa actualment.

A més de la unitat de radioteràpia, Assandca demanarà suport econòmic per reformar el local de l’associació. Aquest projecte ja està en marxa i l'objectiu és redistribuir l'espai i oferir serveis que actualment no es proporcionen, com podologia, reflexologia i altres teràpies alternatives que, segons Saravia, poden millorar la qualitat de vida dels pacients: "La intenció és que els pacients que passen la malaltia se sentin una mica millor, encara que sigui només per un dia", explica.

L'associació s'inspira en models com el Calidas Center o el Magic Center, centres existents a Espanya, on els pacients poden socialitzar, rebre assessoria jurídica o assistir a tallers relacionats amb la seva malaltia. Saravia reconeix que crear un centre similar a Andorra és complicat per la manca de recursos, però espera que amb la reforma del local puguin oferir serveis que millorin la vida dels pacients i els seus familiars. "El nostre local és petit, però si comencem a donar serveis que avui dia no es donen, serà un primer pas", ha afegit.

D’altra banda, Assandca també ha mantingut converses amb el Col·legi d'Advocats d'Andorra per organitzar sessions d'assessoria jurídica mensuals per als pacients, en temes com la gestió de testaments o altres qüestions legals relacionades amb la malaltia.