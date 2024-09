Assandca lamenta la inacció de Govern envers la proposta de llei sobre el dret a l'oblit sanitari

L'Associació Andorrana contra el Càncer (Assandca) ha expressat el seu agraïment al grup parlamentari socialdemòcrata (PS) per la presentació de la proposta de llei sobre el dret a l'oblit sanitari, que busca garantir la privadesa de les persones que han superat malalties greus com el càncer. El president d'Assandca, Josep Saravia, ha elogiat la iniciativa, destacant que "almenys el PS ens escolta", en contrast amb el Govern, del qual lamenta que "fa dos anys que diu tenir la llei preparada, però no ha fet cap pas per avançar".

Saravia ha reconegut que la proposta del PS és un "bon inici", tot i que la qualifica de "molt curta i senzilla". No obstant això, considera que és suficient per començar a treballar, sobretot perquè "obliga el Govern a moure peça". Segons el president d'Assandca, la inactivitat governamental és incomprensible, tot recordant que a l'inici de la legislatura la ministra d'Afers Socials, Trini Marín, els va assegurar que la llei estava pràcticament enllestida: "Potser ho vaig entendre jo malament, i és simplement que començava en el progrés", ha afegit.

La llei presentada pel PS contempla, inicialment, els àmbits bancaris i de les assegurances, però Saravia apunta que caldria anar més enllà i garantir que les persones que han superat malalties com el càncer no siguin discriminades en altres àmbits, com el laboral. "Avui dia, una persona que ha tingut un càncer sovint queda exclosa de determinades ofertes de treball", ha lamentat. Tot i que el president d'Assandca creu que la llei "es podria quedar curta", subratlla que "és una bona forma d'arrencar" i espera que el Govern reaccioni. "El PS ha fet un pas important, i ara el Govern no podrà ignorar aquesta qüestió. Hauran de tirar la llei endavant, modificant-la o no", ha ponderat.

D'altra banda, Saravia també ha comentat que la inclusió de les malalties mentals dins la proposta podria complicar l'aprovació immediata de la llei, ja que "els països europeus encara no han tractat aquest tema en aquest nivell, la qual cosa pot ser conflictiva". Malgrat tot, el president d'Assandca valora positivament la iniciativa del PS, subratllant que servirà per pressionar el Govern: "Ara no poden ficar el cap sota l’ala; hauran de reaccionar i o bé millorar-la o bé acceptar-la. Una de dues", ha conclòs Saravia.

Les valoracions de l'AMMA

Pel que fa a l'Associació de Malalties Minoritàries d'Andorra (AMMA), la seva secretària, Txell Benito, ha compartit una visió diferent sobre la proposta de llei del PS: "Nosaltres ens trobem amb obstacles similars pel que fa a les assegurances, especialment quan volem viatjar a països sense conveni amb Andorra", ha explicat Benito, subratllant que les malalties minoritàries "sovint ens impedeixen contractar assegurances de viatge o d'hipoteca". Tanmateix, ha assenyalat que, en el cas del col·lectiu de les malalties minoritàries, l'oblit sanitari no seria satisfactori: "Les nostres malalties són cròniques i no es curen. El que volem és ser visibles i que es tingui consciència de les nostres condicions. Un oblit sanitari ens faria més invisibles".

Benito ha puntualitzat que, malgrat no formar part del col·lectiu que es podria beneficiar directament de l'oblit sanitari, comparteixen la lluita contra la discriminació en sectors com el de les assegurances. "Nosaltres hauríem de lluitar per una llei que garanteixi que no se'ns discrimini per tenir una malaltia minoritària", ha subratllat, tot afegint que l'AMMA està treballant juntament amb Govern i altres associacions en el desenvolupament de la futura Llei d'accessibilitat, la qual inclouria mesures per protegir aquest col·lectiu. Tot i que la llei està en procés, Benito ha confirmat que encara no hi ha una data concreta per a la seva aprovació.