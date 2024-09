Construir un accés independent, la solució proposada pels veïns de l'edifici Ròdol

"Això no és cap edifici de consultes, encara que alguns ho pensin. No ens sembla malament el centre ambulatori, però els nostres drets a la privadesa s'han de respectar". Són paraules del president de la comunitat de veïns de l'edifici Ròdol, Manuel González, el qual ha valorat per a EL PERIÒDIC com va anar la reunió d'ahir amb el Servei Andorrà d'Atenció Sanitària (SAAS). En aquest sentit, González ha detallat que es va acordar en una reunió anterior amb la ministra de Salut que s'havia de programar una assemblea tècnica per decidir certs aspectes. "Ahir es va explicar una mica el que era el projecte. Nosaltres vam traslladar que ens semblava molt bé, però que ens estan demanant posar un espai públic en un indret privat, en una propietat de veïns de la qual s'ha de respectar la privadesa", ha asseverat el responsable.

Entrant en detalls, González ha exposat que el problema no està en la tipologia del centre, la qual defensen amb la salut mental com en qualsevol altre àmbit, sinó que "ni tan sols el Crèdit Andorrà pot fer el que vulgui perquè aquest edifici té uns propietaris, tot i voler explotar les instal·lacions", ha aclarit. Sobre aquesta qüestió, ha detallat que hi ha dues zones a l'immoble que es volen explotar: una que es troba a la planta -1, la qual no afecta el veïnat perquè no passa directament per la part monetària, i un altre que hi ha al primer pis que "sí que toca amb l'entrada i amb el 'hall' i les escales". El punt del conflicte.

La problemàtica i el neguit dels veïns resulta evident, ja que segons ha explicat el president de la comunitat, "ells no estan estigmatitzant als pacients, no tenim res en contra de la salut mental, però volen ubicar un servei públic en un lloc que no és una consulta, sinó un edifici d'habitatges", ha recordat. González també reclama que "un punt bastant factible, independentment del cost que tingui, és separar i construir un accés independent per a la consulta esmentada", afirmant que fins ara, ningú els ha escoltat.

El propietari ha incidit que l'edifici és d'habitatges, el qual es va comprar fa 28 anys i que continua sent dels mateixos posseïdors. Per acabar, també ha evidenciat que compartir espai amb l'entitat bancària "és el pitjor que et pot passar perquè es pensen que l'immoble és seu", el qual ha derivat en molts mals de cap.