Els joves talents d'Andorra s'uneixen: W’WISE i Enya Pereira estrenen el seu primer duet

Cada vegada són més els joves andorrans els que s’animen a fer música o almenys a publicar-la. Molts d’ells ens expliquen que compondre cançons és una cosa que ja feien molt abans, però ha estat en els darrers anys, sigui per motivació personal o del seu entorn, quan s’han animat a fer-ho. Va ser el cas de l’Hugo Albino, més conegut com a W’WISE, un artista andorrà el qual fa set anys que està en el món de la música i ja ha actuat en diferents esdeveniments del Principat. En aquesta ocasió no parlarem només d’ell, sinó també de l’Enya Pereira, una jove andorrana la qual encara no ha tret cap cançó oficial i s’estrenarà junt amb W’WISE amb un single anomenat ‘Te siento’, que sortirà el pròxim 21 d’octubre.

Per conèixer més a l’Enya, té 16 anys i acaba de signar amb la discogràfica espanyola ‘LR Record’, amb la qual publicarà el seu primer EP compost de cinc cançons, un treball que és independent a la cançó amb W’WISE i el qual sortirà durant el 2025. Des d’aquest mitjà hem parlat amb tots dos per conèixer en detalls, en primer lloc, els orígens musicals de l’Enya i posteriorment els detalls de la seva col·laboració.

Pel que fa als seus inicis a la música, l’Enya comenta que des de petita canta i que va ser a partir dels set anys quan va començar a fer classes perquè “volia aprendre més”. En un inici, se centrava a fer covers de cançons, moltes d’elles publicades al seu Instagram, les quals acumulen milers de visites, en especial una del seu company i amic W’WISE anomenada ‘Marea, la qual compta amb més de 22.000 visites. Tot i no haver publicat cap cançó pròpia fins al dia d'avui, l’artista andorrana no ha parat de compondre des dels 12 anys motivada per una etapa difícil que vivia i per la qual la música li va servir de via d’escap: “Allà expressava tots els meus sentiments. Era com un diari personal per a mi”, relata.

Fins al moment la seva experiència en aquest món és curta, però ja ha participat a dos càstings del programa ‘La Voz’ i en concursos del Principat com el Talentejant i el Got talent de Sant Julià de Lòria. A més, com ja s’ha esmentat anteriorment, l’Enya ha signat per una discogràfica espanyola per un motiu clar: “Em van donar la confiança que necessitava. Van demostrar que realment el que volen és ajudar als artistes”, comenta.

Entrant en detall amb la col·laboració amb W’WISE, tots dos es coneixen a partir que ell contactès amb ella per gravar el cover de ‘Marea’. A partir d’aquí es va iniciar una relació musical i segons explica l’Enya, un dia anant cap a l’estudi per gravar una cançó seva la qual no aconseguia avançar, va decidir enviar-li a ell per convertir-la en un duet. En un principi, ‘Te siento’ volia transmetre el que són les relacions a distància de tota mena, sigui de parella, de germans o d'amics. Tot partint del punt de “trobar a faltar a la persona i de sentir-te plena quan està al teu costat”, explica l’Enya. Una idea que va variar després de sumar a ‘W’WISE a la cançó: "Es va afegir el concepte de la típica relació a distància que potser no està funcionant”. Finalment, ambdós es mostren encantats amb la idea de tornar a col·laborar i amb ganes de publicar el que de moment és el seu primer treball junts.

Així doncs, només queda esperar unes setmanes per escoltar la cançó ‘Te siento’, amb la qual la cantant del Principat debutarà oficialment al món de la música i ho farà de la mà d'uns dels artistes nacionals que més repercussió té com és 'W'WISE'.