Projecte Vida celebra la campanya de Salut, però reclama la falta de canvis suggerits

L'associació Projecte Vida, entitat andorrana especialitzada en trastorns addictius, ha celebrat la posada en marxa de la nova campanya per combatre l'estigmatització de les malalties mentals, presentada ahir pel Ministeri de Salut. Tot i aquesta satisfacció, la presidenta de l'entitat, Eva Tenorio, ha destacat que esperaven aquesta campanya des del 2022. L'objectiu principal és fomentar la detecció precoç, millorar l'accés als serveis de salut mental i garantir el respecte pels drets i la dignitat de les persones afectades.

LLEGEIX MÉS: Salut llança una nova campanya per lluitar contra l’estigmatització de les malalties mentals

Davant de la campanya presentada pel Ministeri de Salut, Tenorio ha expressat en declaracions a EL PERIÒDIC que durant una de les reunions corresponents en què se'ls va presentar el projecte, van suggerir la substitució d'algunes frases de la campanya, en creure que hi havia algunes frases que podien substituir-se per altres, suggeriment que finalment no s'ha tingut en compte. En aquest sentit, Projecte Vida lamenta que no s'hagin tingut en compte aquest tipus de modificacions que van fer en el seu moment.



Per altra banda, ha vinculat la polèmica al voltant de l'Edifici Ròdol amb la manca de campanyes informatives com aquesta, assenyalant que "aquesta campanya s'havia promès pel 2022 i es llança ara". A més, ha volgut afegir que "hi ha molt estigma amb les addiccions perquè hi ha molta manca d'informació", tot esperançada en què la presentació de la iniciativa sigui el punt de partida per a altres accions destinades a acabar amb la desinformació que hi ha al capdavant de les malalties mentals.