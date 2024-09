La justícia condemna a sis anys de presó amb expulsió de 25 anys a 'la cambrera de la coca'

Ja és ferma la sentència per a la principal acusada de la trama de narcotràfic al Pas de la Casa, coneguda com a 'Big Bang'. El Tribunal de Corts ha dictat aquest migdia una pena única de sis anys de presó —una rebaixa respecte als 10 anys inicials—, a més d'una multa de 40.000 euros i l'expulsió del Principat per un període de 25 anys. Aquesta sentència afecta a la coneguda com a 'cambrera de la coca', la qual ha vist reduïda la seva condemna gràcies a la petició de la seva defensa.

LLEGEIX MÉS: La Fiscalia agrega atenuar la condemna de la 'cambrera de la coca' i reduir-la als vuit anys

Paral·lelament, també s'ha jutjat avui la resta dels set implicats en el cas. Destaquen els set anys de presó imposats a la seva 'mà dreta', l'individu que facilitava el subministrament de cocaïna. A més de la pena de presó, haurà de pagar una multa de 50.000 euros i serà expulsat definitivament del territori. Un altre dels acusats ha sigut condemnat per un delicte menor de possessió de cocaïna i haixix per altres sis anys de presó, amb una multa de 30.000 euros, l'extracció del seu telèfon mòbil i l'expulsió d'Andorra per 25 anys.

D'altra banda, un dels implicats que es trobava en llibertat ha estat jutjat pel seu trànsit de drogues i pel consum continuat de cocaïna i haixix, veient-se aquest agreujat per reincidència i sent condemnat així a una pena de quatre anys de presó amb el no ingrés al Principat per 25 anys. També haurà de complir un mes d'arrest domiciliari. Un altre dels implicats en la trama ha sigut jutjat per un delicte major i continuat en el trànsit de drogues amb una pena única de quatre anys de presó i 20 anys de no retorn al país.

Finalment, cal afegir que també se li ha atorgat una pena de quatre anys de presó a dos altres implicats per traficar amb cocaïna i marihuana i possessió d'haixix (un d'ells amb pena qualificada per haver-se desintoxicat i amb l'opció de rebaixar la condemna quatre mesos) i s'ha absolt a una de les inculpades.