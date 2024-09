Ubach: "Govern fomenta l'especulació immobiliària d'aquest país"

El secretari general de la Unió Sindical d'Andorra (USdA), Gabriel Ubach, ha reiterat la seva disconformitat amb la Llei Òmnibus presentada pel Govern, qualificant-la totalment d'ineficaç. Segons Ubach, aquesta normativa "no serveix absolutament per a res" i, a parer seu, "l'únic que aconsegueix és encabironar tothom perquè no aborda el fons de la qüestió". Una de les crítiques principals que fa és que el Govern no ha definit clarament què significa un habitatge a preu digne o assequible: "Govern fomenta l'especulació immobiliària d'aquest país", en línia amb les paraules emeses ahir a través d'un comunicat per part de la Coordinadora per un Habitatge Digne.

Segons Ubach, es considera que un habitatge és assequible quan el seu cost no supera el 30% dels ingressos d'una persona. En canvi, recorda que l'exministre de la cartera d'Habitatge, Víctor Filloy, va proposar que un preu assequible fos el 25% inferior al preu de mercat, una discrepància que considera greu, especialment amb els preus actuals d'Andorra. Així mateix, Ubach pondera que l'actual Govern "ha permès arribar a aquesta situació sense abordar el problema real, que és l’especulació immobiliària".

Per combatre aquesta crisi, la USdA ja ha proposat diverses solucions. Una de les mesures que han defensat és fixar un preu de referència per al lloguer d'uns 8 euros per metre quadrat. Això permetria, segons el sindicat, que una persona amb un salari de 2.000 euros destini uns 500 euros al pagament del lloguer. A més, proposen que, si el percentatge que una persona destina al lloguer és superior al 30% dels seus ingressos, l'augment anual només hauria de ser l’IPC de l'any en curs, evitant increments desmesurats.

Ubach també ha plantejat la necessitat d'imposar tributs més alts als propietaris que cobrin més de 8 euros per metre quadrat. Tot i això, insisteix en la importància de preservar la propietat privada, però establint límits raonables als increments dels lloguers. Així, proposa que, si algú paga 700 euros de lloguer, durant els tres contractes següents només es pugui augmentar en funció de l’IPC, evitant increments del 30% o 40% de cop.

D’altra banda, el líder sindical defensa fomentar la propietat dels habitatges per part dels ciutadans. Proposa que els comuns cedeixin terrenys per a la construcció de pisos a preus assequibles o de protecció oficial, accessibles per a tota la població. Segons la seva proposta, aquests habitatges es podrien construir amb fons públics o privats, però sempre amb la condició que es venguin al preu de cost amb un màxim d’un 20% de marge.

Finalment, Ubach lamenta que no s'hagi començat a construir pisos de protecció oficial en el passat, ja que, segons ell, això hauria permès solucionar un 15% del problema actual. El sindicat ha presentat aquestes propostes a l'Executiu en diverses ocasions, però Ubach assegura que sempre han estat ignorades. El problema, segons ell, és que "Govern no vol definir un preu assequible ni implementar mesures com un registre públic de la propietat". El secretari general de la USdA conclou afirmant que, si no s'implementa un preu de referència, "això no té solució" i critica durament a l'òrgan governamental, afirmant que "governa per als especuladors, no per a la majoria de la ciutadania", fet que, segons ell, perjudica greument la classe mitjana del país.