Prop de 60 milions d'euros recaptats pels ingressos del 2023 per IRPF

La recaptació per l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) del 2023 ha ascendit a prop de 60 milions d’euros, dels quals 25.908.359 euros han estat corresponents a la campanya de declaració voluntària de l’impost que va finalitzar ahir, 30 de setembre. Així ho ha lliurat i traslladat públicament aquest matí el ministre de Finances Ramón Lladós, qui ha comparegut en declaracions a peu dret a l'edifici de l'Agència Tributària.

"De la campanya d'enguany de l'IRPF, bàsicament, em quedo amb tres idees principals: primer, que en 2023 s'han aplegat uns 60 milions d'euros; segon, que això són més que els 53 milions recaptats el 2022, i tercer, la normalitat del procés, ja que tots interioritzem que en aquesta època de l'any, passades les vacances, hem de complir amb les nostres obligacions tributàries", ha destacat Lladós com a primer apunt.

D'altra banda, el titular de Finances ha volgut ressaltar que aquesta diferència positiva de recaptació d'impostos directes amb relació al curs 2022, "evidencia el creixement de l'economia andorrana, la qual en haver-se incrementat, ha fet pujar aquest tipus d'impostos", ha concretat. Lladós també ha manifestat que els gairebé 26 milions d'euros pertanyents a la declaració de la renda "han superat lleugerament les previsions que s'havien estipulat l'abril passat".

Continuant amb el balanç tributari, el ministre ha comunicat que aquest increment de la recaptació ha vingut determinat per dos factors: d'un costat, per la massa salarial, atenent que els salaris han anat pujant, així com la quantitat d'assalariats i això ha provocat que creixés el nombre d'impostos, i de l'altre pel rendiment del capital mobiliari, a causa d'un major nombre d'estalvis i perquè els interessos derivats són elevats, el qual es trasllada en més dividends. També ha incidit en el fet que durant aquesta darrera setmana de setembre s'han efectuat més de 10.000 declaracions, les quals el 85% han sigut telemàtiques.

A tot sumat, i amb la fi del període voluntari, Lladós ha informat que s'han presentat un total de 24.279 declaracions, efectuant-se 20.516 de forma digital i 3.763 de manera presencial. En un altre ordre, el ministre de Finances ha posat en relleu que "aquesta tendència positiva de l'IRPF ve provocada per un rebrot de l'economia del Principat. Finalment, també ha valorat l'increment dels salaris al país, sent aquest d'un 7,1% i que el poder adquisitiu "també ha crescut, però no tant com a tots ens agradaria".