Govern estudia modificar la Llei de sostenibilitat de les finances públiques amb el consens polític

El balanç anual de l'IRPF fet públic aquest matí pel ministre de Finances, Ramon Lladós, també ha posat sobre la taula un altre tema de debat tan candent com la necessitat de modificar la Llei de sostenibilitat de les finances públiques i d'estabilitat pressupostària i fiscal. En aquest sentit, el ministre Lladós s'ha encarregat de traslladar que "des de Govern, ja s'estan analitzant diferents propostes", corroborant que "hi ha un compromís polític de treballar-ho entre tots els grups parlamentaris".

"Internament, hem començat a treballar propostes de Govern i pròximament ens reunirem amb la Comissió de Finances del Consell General per fer-les arribar", ha explicat el titular de Finances. Seguint la línia, i davant la situació que viu el país d'incompliment de l'esmentada llei, sobretot en la part que involucra a les figures fiscals, el ministre ha esclarit que hi ha dos punts a tractar: d'una banda, que "s'ha de continuar amb l'arreglador perquè no es pot gastar més del que es compta, ja que el dèficit que crees avui són impostos al futur".

Un altre dels principis rectors adjacents a la Llei de sostenibilitat estima, segons ha concretat Lladós, que "s'ha d'adaptar a l'economia andorrana, la qual ha canviat bastant amb relació a fa 10 anys". Aquest canvi en el paradigma financer i comercial del Principat ha vingut derivat per ser en l'actualitat "menys dependents dels impostos indirectes, com els del tabac o els dels hidrocarburs, i ara som més dependents dels impostos directes, ja que les fonts de riquesa han anat canviant", ha expressat el portaveu en termes econòmics.

Per acabar, Lladós ha tornat a precisar que la recaptació d'aquests impostos directes "va cap a l'alça", així com que ja s'està preparant el pressupost. "De la presentació del mateix no us desvetllaré cap sorpresa, ja que com us dic, l'increment i la progressió dels ingressos ha derivat pels impostos directes i la de les despeses i inversions, causada principalment per les accions de Govern en matèria d'habitatge, infraestructures i del transport públic", ha sentenciat.