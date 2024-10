Joan Clotet, envers el relleu: "Ja era hora"

El nomenament de Xavier Espot Miró com a nou president del Comitè Olímpic Andorra (COA) va acabar sent per unanimitat, i tot i ser una decisió que podia haver acabat als jutjats, les federacions van celebrar el relleu per poder començar un nou periple. Entre elles, de les 32 que formen part de l'ens, destaca la Federació Andorrana de Natació. "Estic convençut que comencem una nova etapa", celebra el president de la FAN, Joan Clotet, en declaracions a EL PERIÒDIC tot indicant que el relleu al capdavant del COA "ja era hora" que arribés.

Amb la fi de legislatura de Jaume Martí després de 22 anys, Espot Miró ja ha assegurat integrar més canvis i, sobretot, més proximitat amb les institucions esportives. "Ell i el nou equip tenen ganes, i les federacions en traurem benefici", ha apuntat Clotet, afegint que han de donar confiança a aquest nou inici. Així mateix, ha assenyalat que el nou president ja ha proposat parlar amb cada associació, un fet que celebrava perquè "cal que conegui què és l'esport – de cada federació – i com funciona". "No totes són iguals, i potser en algunes coses anirem tots cap al mateix camí però en d'altres no, i aquest punt cal conèixer-lo [...] Que tothom se senti representat", ha completat.

Ara bé, i com tothom sap, no tot són flors i violes. Com s'ha citat, la cosa podia haver acabat als tribunals, una opció plantejada per la FAN amb el suport d'altres federacions – principalment la d'atletisme – i la qual no es va acabar donant amb l'entesa in extremis abans d'iniciar l'assemblea general ordinària del COA, el dimarts. Precisament Clotet havia engegat ja converses amb advocats i estava disposat a dur l'assumpte al Comitè Olímpic Internacional (COI). Recordem el context. La FAN – amb el suport d'altres federacions – volia impugnar la llista presentada per Espot Miró perquè aquesta incloïa a Toni Guerra com a secretari general, incomplint els estatuts per superar el màxim de mandats, tot i que en realitat, per qüestions tècniques, sí que es podia tornar a presentar. Així, el comitè andorrà va anunciar que Guerra només formarà part de l'ens fins després dels Jocs dels Petits Estat de l'any vinent.

Doncs, acabar iniciant un procés judicial no era ni de bon tros l'opció que es volia per cap de les dues parts, COA i federacions, i així va ser. "Per tal d'arreglar la situació i no provocar un desgast al comitè i a la FAN, vam cercar una solució", i d'aquí sorgeix l'avinentesa de darrera hora, ha incidit Clotet. "Cap de les dues parts volíem passar pels jutjats", recorda el president de la federació de natació, assenyalant que aquest seria un procés molt llarg i que el que volen és "treballar ja en l'esport i deixar el tema aparcat". La darrera entesa, "la qual ens ha beneficiat a tots", llavors, va sorgir de converses entre tots dos protagonistes al llarg del dia abans d'iniciar l'assemblea.

Demanat per quantes institucions esportives donaven suport a la FAN, més enllà de la FAA, Clotet indica que va tenir converses amb algunes de les 32. Però, tampoc va fer un sondatge, per la qual cosa considera que si s'hagués acabat impugnant la llista d'Espot Miró potser s'haurien sumat més federacions.