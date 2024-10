Els possibles canvis de la Llei de Sostenibilitat de les finances s'exposaran a l'octubre

El ministre de Finances, Ramon Lladós, va confirmar el passat dilluns que des del Govern ja s'estaven analitzant diferents propostes per modificar la Llei de Sostenibilitat de les finances públiques i d'estabilitat pressupostària i fiscal, corroborant que "hi ha un compromís polític de treballar-ho entre tots els grups parlamentaris".



Els grups parlamentaris han fet les diferents valoracions a les paraules del ministre en referència a aquesta proposta. En el cas del la bancada socialdemòcrata (PS), el conseller general Pere Baró ha explicat a EL PERIÒDIC que al voltant de mitjan octubre se celebrà la reunió de la Comissió de Finances, on el ministre Lladós explicarà quins són els canvis que proposen per a la Llei de Sostenibilitat de les Finances Públiques i d'Estabilitat Pressupostària i fiscal. Segons Baró, un cop es coneguin quins són els canvis que es proposen, el PS valorarà si han de donar suport o no a les modificacions, tot i que assegura que primer necessiten veure quines són les propostes, ja que "la confiança en els demòcrates és bastant justa, per no dir cap".

Per part del grup parlamentari demòcrata, el seu president, Jordi Jordana, ha explicat que sense el text no es pot fer una valoració concreta al que exposa Govern. Encara i això, Jordana argumenta que el ministre els hi va comentar, en una ocasió anterior, que s'estaven intentant buscar uns mecanismes que fossin adients per regular-ho de forma diferent, cosa que des de DA "ja veuen bé". A més, Jordana ha volgut incidir en el fet que aquest tema ja es va parlar en el moment de l'aprovació del pressupost de l'any passat, tot i que creu que encara és prematur parlar d'aquestes modificacions perquè no hi ha una proposta clara damunt de la taula.



Des del grup parlamentari Concòrdia, Cerni Escalé, ha esmentat que per a ells és important que Govern compleixi amb les obligacions que es marca, mitjançant les lleis que s'indiquen al Consell General. Fa referència així a l'actual Llei de Sostenibilitat de les Finances Públiques i d'Estabilitat Pressupostària, la qual no es compleix en dues de les regles que estableix la legislació. Davant d'aquest fet, Escalé esmena que creuen que des de Govern han de donar exemple, fent esment a l'aspecte anteriorment comentat. D'altre costat, Concòrdia també creu que "s'ha de limitar la despesa corrent de Govern, mentre que s'ha de tenir un pla de llarg termini que ajudi a moderar les contractacions de personal i perquè siguin el màxim efectiu possible", així com creu que "s'ha d'invertir en recerca i desenvolupament com un parc tecnològic on es puguin agrupar les empreses de valor afegit al país".



Finalment, per part d'Andorra Endavant, Carine Montaner, ha explicat que abans de fer qualsevol valoració necessiten veure el text encara que Govern hagi fet l'anunci a mesura que estan buscant les modificacions més adients per obtenir tot el consens polític. En referència a les diferents iniciatives que es fan per part de l'Executiu, Montaner ha afirmat a aquest mitjà que "estem espantats amb tot el que proposen i no s'aguanta".