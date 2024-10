Es reforcen les operacions per controlar la fuita de gasoil als rius andorrans

Les operacions per reduir la presència d'hidrocarburs als rius Madriu, Valira d'Orient i Gran Valira continuen activament. Segons ha informat el Govern, el sistema de control i absorció instal·lat al Pont de la Tosca ha funcionat correctament durant la nit de dimecres a dijous, permetent extreure una part del gasoil vessat. Els comuns d'Escaldes-Engordany i Andorra la Vella han reforçat les mesures desplegant més materials d'absorció en diferents punts del riu, especialment a la zona de Caldea i del Lycée Comte de Foix.

LLEGEIX MÉS: Més de 4.000 litres vessats des d’un edifici de la carretera d’Engolasters

A primera hora del matí, dues empreses especialitzades, Econet i Neida, es van desplaçar al pont de la Tosca per continuar amb les tasques de control. Han utilitzat un sistema d’absorció que separa l'hidrocarbur de l'aigua, la qual és posteriorment retornada al riu. Aquestes operacions es preveu que s'allarguin durant tot el dijous. Tot i això, Govern ha confirmat que encara hi ha fuites de gasoil, i malgrat que s'ha localitzat l'origen de la fuga en un edifici situat a la carretera d'Engolasters, no s'ha determinat exactament on es produeix la filtració.

La investigació sobre l’incident continua en curs, i s'ha obert un expedient tant a l'empresa distribuïdora del gasoil com a la comunitat de veïns afectada, per part dels departaments de Seguretat Industrial i Medi Ambient. El ministre portaveu, Guillem Casal, va subratllar aquest dimecres que una part crucial de l'operació serà determinar els costos i reclamar-ne la compensació als responsables.

Val a recordar que l'origen del vessament, que va començar dimarts a la nit, es troba en la recàrrega d'un tanc de gasoil de calefacció en un edifici de la carretera d'Engolasters. El tanc va ser omplert amb 4.400 litres de gasoil, dels quals una part significativa va acabar al riu, provocant una forta olor a la zona, que es preveu que persisteixi durant uns dies més.