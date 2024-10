El PS denuncia les declaracions dels representants de la CEA a París

El partit socialdemòcrata ha lamentat i denunciat, a través d'un comunicat, les declaracions que van fer els representants de la Confederació Empresarial d'Andorra (CEA) en referencia a que valoraven positivament que un 50% dels treballadors del país resideixin fora d'aquest. Segons indica el PS, consideran que el creixement econòmic del Principat ha de ser sostenible i no pot implicar l'expulsió de la classe treballadora, assegurant que les persones que fan créixer i progressar Andorra tenen el dret de viure-hi.

En relació a les declaracions que va fer CEA assenyalant com a “bon model per poder acomodar les necessitats futures de les empreses andorranes”, els socialdemòcrates consideren que la CEA s'ha "deixat emmirallar per països com Luxemburg", però que aquest tipus de model, en realitat, és una discriminació absoluta.

En el comunicat del partit polític expliquen que "la nostra situació no és comparable a la d'un país on la meitat dels treballadors han de residir en Estats veïns, però els salaris són molt superiors", és per aquest motiu que reclamen a la Confederació Empresarial d'Andorra que rectifiqui i es disculpi públicament respecte les seves declaracions i aposti per mesures que vetllin pels interessos dels seus afiliats. A més, també els hi han instat que tinguin en compte els drets de les persones que fan possible el desenvolupament de les empreses que les conformen.