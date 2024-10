Pascuet valora positivament la iniciativa del Comú, però "cal posar-ho en pràctica"

La presidenta de l'Associació de Comerciants Riberaygua i Travesseres, Rosa Pascuet, ha valorat positivament la iniciativa 'El comerç és capital' que va presentar dijous, el cònsol major, Sergi González, respecte al comerç d'Andorra la Vella. "Està bé, tot això és benvingut, ara el que cal és posar-ho en pràctica", argumentava Pascuet a EL PERIÒDIC.

LLEGEIX MÉS: La capital impulsa un pla amb 20 accions per millorar la comunicació amb els comerços

D'altra banda, la presidenta ha explicat que després de la presentació de les 20 propostes del Comú respecte al comerç, els assistents van poder conversar sobre com havia anat la jornada, on tots els empresaris van arribar a la conclusió que aquestes iniciatives són bones i necessàries per impulsar les botigues de la parròquia. Respecte a les diferents iniciatives que es van proposar per part de la corporació comunal de la capital, Pascuet va celebrar la creació de la pàgina web que anirà enfocada als empresaris, en la qual aquests podran informar-se, formar-se i comunicar-se amb el Comú.

A més també ha celebrat les comissions que es faran a diferents punts de la parròquia per escoltar als botiguers: "Ens han d'escoltar perquè al final els que escoltem les queixes dels clients que van als nostres barris som els comerciants", tot afegint que el públic no s'apropa al Comú a protestar, sinó que ho fan a les botigues. A més, la presidenta ha explicat que la comunicació és molt important per poder impulsar iniciatives, posant com a exemple el projecte 'Art de carrer', una proposta de l'associació de Comerciants Riberaygua i Travessers.