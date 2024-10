Manifestació massiva a la Seu d’Urgell el 6 de desembre per "la defensa d’un Pirineu habitable"

El pròxim 6 de desembre, coincidint amb el pont de la Puríssima, una trentena de col·lectius pirinencs, des de la Val d’Aran fins al Berguedà i incloent Andorra, han convocat una manifestació a la Seu d’Urgell per reivindicar un habitatge digne al Pirineu. La mobilització, impulsada per la plataforma Pirineu Viu, tindrà lloc a les 18.00 hores al centre de la capital de l’Alt Urgell sota el lema 'Per un Pirineu Viu, habitatge digne!'.

Els organitzadors denuncien que el Pirineu es troba "al límit", amb un llit turístic per cada habitant i un 60% dels habitatges dedicats a segones residències. La portaveu de la plataforma, Núria Ferrando, ha remarcat que el jovent pirinenc es veu obligat a marxar a estudiar fora i que després troba molt difícil tornar a casa per la precarietat laboral lligada al turisme i l’elevat preu de l’habitatge. "Ja s’ha acabat l’època en què la gent pensava que vivíem del turisme, i ara és evident que el turisme ens expulsa de casa nostra", ha sentenciat.

Aquesta mobilització compta amb el suport d’una trentena d’organitzacions, que inclouen sindicats d’habitatge, grups ecologistes, col·lectius transfeministes i casals del Pirineu. També s'hi ha sumat la Coordinadora per l’Habitatge Digne d’Andorra, la qual alerta que la crisi de l’habitatge i l’especulació immobiliària és especialment greu al Principat. Tot i les pròrrogues legals i les noves mesures del Govern, el mercat continua estant "tensionat", afectant tant treballadors d’Andorra com del nord de l’Alt Urgell, on els preus de l’habitatge també han pujat.

Ferrando ha destacat que es treballa perquè la manifestació sigui multitudinària, combativa i festiva, i en els pròxims dies s’anunciaran actuacions artístiques i concerts per a la jornada. Els convocants esperen que la mobilització tingui un gran impacte i serveixi per fer sentir la veu d’un Pirineu que reclama drets bàsics com un habitatge digne per a tothom.