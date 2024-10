El 56% de les sol·licituds d'habitatge assequible, desestimades per no complir amb els requisits

La ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, i la directora de l'Institut Nacional de l'Habitatge (INH), Marta Alberch, han comparegut aquest dimarts per fer balanç de la situació actual del parc públic d'habitatge de lloguer assequible. Durant la roda de premsa, Marsol ha destacat els dos objectius principals en els quals el Govern està treballant: l’obtenció de dades reals sobre la problemàtica de l’habitatge i la construcció del parc públic esmentat.

Pel que fa a la recopilació de dades, Marsol ha subratllat la importància del registre del parc públic d’habitatge, el qual es va posar en marxa el passat 27 de març. "Aquest registre ens ha de permetre obtenir informació sobre les necessitats de la gent i els perfils dels sol·licitants, per poder actuar i fer les modificacions oportunes", ha explicat la ministra. Encara així, Marsol ha lamentat que algunes parròquies, com Andorra la Vella i Escaldes-Engordany, encara no han proporcionat les dades necessàries, tot i que el Govern les espera "ben aviat".

Durant els sis mesos de funcionament del registre, s'han inscrit un total de 354 persones. D’aquestes, un 15% (52 sol·licitants) han rebut una resolució favorable, mentre que un 56% (198 sol·licitants) han estat desestimades per no complir els requisits establerts. Entre les causes més comunes de denegació hi ha el fet que la unitat familiar no destina un mínim del 30% dels ingressos al lloguer, o que els ingressos no arriben al mínim requerit (el salari mínim interprofessional). Altres motius són la manca de contracte de lloguer o no acreditar la residència mínima de cinc anys.

412 nous habitatges de lloguer assequible fins al 2028

En relació amb la creació de nous habitatges, Marsol ha detallat que durant aquest any es posaran a disposició del mercat 68 pisos. Es tracta de quatre edificis distribuïts entre les parròquies de Sant Julià, Canillo i Andorra la Vella. "Aquest any, 68 pisos es posaran al mercat a través d'un conveni amb l'INH per a persones que compleixin els requisits", ha afirmat la ministra. De cara a l'any 2025, es preveu que s'incorporin 106 pisos més, distribuïts en edificis d'Encamp i Arinsal, així com en altres immobles que actualment es troben en procés de reforma. Marsol ha assenyalat que tots aquests habitatges estaran acabats durant l'estiu del 2025.

L’any 2026 s'afegiran 95 pisos més, incloent dos blocs a Ordino i l’edifici Borda Nova, mentre que entre el 2027 i el 2028 s'incorporaran 143 habitatges addicionals, amb projectes a Escaldes-Engordany, Sant Julià de Lòria i altres parròquies. "Amb aquests projectes, arribarem a tenir uns 400 habitatges disponibles per a l'any 2027-2028, per donar resposta a les necessitats progressives de la població", ha assegurat la ministra. Per altra banda, la titular d'Habitatge ha anunciat que en els propers 15 dies es lliuraran els primers pisos de l'edifici Verge de Canòlich, a Sant Julià de Lòria, els quals es destinaran a famílies. També es preveu que l'edifici Tobira, amb 27 pisos, estigui disponible abans de finals d'any, mentre que els immobles de Canillo i el Roure de Sansa s'incorporaran pròximament.

Alberch ha afegit que el Govern està valorant altres mesures, com l’eliminació de determinats requisits per a majors de 65 anys: "Vam obrir el registre també per a joves, persones en procés de separació i aquells que viuen en pensions o allotjaments turístics, i continuarem adaptant-lo a les necessitats que detectem", ha explicat la directora de l’INH. De moment, s'han resolt favorablement 10 sol·licituds presentades per joves. Finalment, Marsol ha insistit en la importància de continuar ajustant els requisits d’accés als habitatges per garantir que es destinen a aquelles persones amb més necessitats, destacant que "en funció de com evolucioni la situació, anirem modificant el reglament per adequar-lo a les necessitats reals".