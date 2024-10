Només dues famílies mostren interès pels pisos de l'edifici de la Solana

La ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, i la directora de l'Institut Nacional de l'Habitatge, Marta Alberch, han comparegut avui per informar sobre la situació actual del parc públic d’habitatge de lloguer assequible i sobre els pisos de l’edifici de la Solana del Pas de la Casa. Cal recordar que aquest immoble, propietat del Comú d’Encamp i habitualment destinat a temporers, s’ha cedit temporalment a Govern per oferir-lo a persones que treballen o viuen a la parròquia.

Malgrat aquesta oportunitat, només dues de les 47 unitats familiars inscrites al registre d’habitatge han mostrat interès pels pisos disponibles durant el període en què es va fer l'oferta, tancada el passat 3 d'octubre. Una dada que ha sorprès lleugerament a Marsol, qui ha destacat que la majoria de les famílies inscrites tenen contractes prorrogats i es troben en una situació d’estabilitat, esperant altres ofertes en altres parròquies del país: "Em sorprèn una mica, però això demostra que la gent que viu o treballa al Pas de la Casa té força resolta la problemàtica de l’habitatge", ha comentat la ministra.

La titular d'Habitatge ha subratllat també que la cessió dels pisos a la borsa de l’habitatge finalitzarà el 31 d’octubre, moment en què es retornaran al Comú d'Encamp per cobrir la demanda dels temporers, especialment necessària durant la temporada d'hivern. El conveni establert per aquests pisos té una durada de cinc anys, però ara per ara, l'interès mostrat ha estat baix, amb només dues famílies interessades: una formada per dos adults, i l’altra per una mare i la seva filla major d’edat. "Encara és aviat per fer valoracions definitives sobre aquesta qüestió", ha afegit Alberch, qui ha insistit que el Govern continuarà monitoritzant la situació per veure si en el futur es registra un major interès per part de les persones que viuen o treballen al Pas.

Per concloure, Marsol ha recalcat la importància de continuar buscant solucions d’habitatge en altres parròquies i mantenir la calma entre els inscrits al registre, ja que les famílies amb contractes prorrogats poden sentir-se tranquil·les mentre es treballen noves ofertes d'habitatge. "És important continuar treballant en altres opcions de lloguer assequible en altres parròquies per donar resposta a les necessitats d’habitatge al país", ha ponderat.