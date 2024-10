Sant Julià tanca l'accés a l'Espai Benestar pel començament de les obres del túnel de Rocafort

L'inici dels treballs arriben després que el Govern adjudiqués a principis de setembre la instal·lació de les proteccions del vessant de muntanya adjacent al futur túnel de Rocafort a l'empresa Inacces per un import d'1.939.078 euros. De fet, aquest túnel és el tram pendent que permetrà cloure la desviació total del trànsit fora del centre de la parròquia i s'espera que estigui enllestit totalment el 2027. El darrer tram de la desviació s'ha dividit en dues fases constructives: les proteccions de vessant i el túnel. L'objectiu és reforçar la seguretat enfront de la caiguda de blocs rocosos d'aquesta zona, abans de fer el següent pas, que consisteix en la resta d'obres del túnel mencionat i dels accessos. Un cop es va fer oficial l'adjudicació, el cònsol major lauredià, Cerni Cairat, va fer una valoració satisfactòria de l'anunci i va manifestar que l'actuació respon "a una reivindicació històrica del poble de Sant Julià de Lòria".

El Comú de Sant Julià de Lòria tanca definitivament l'accés a l'Espai Benestar a conseqüència de l'inici, aquest dimecres, de les obres corresponents a la fase 1 del túnel de Rocafort . Els treballs de protecció començaran a la zona sud amb l'objectiu de tenir-ho tot a punt abans de l'inici de les obres del túnel. Així doncs, l'Espai Benestar es tancarà per minimitzar qualsevol incidència derivada dels blocs en moviment a la canal i vessant durant les diferents fases de les obres. En aquest sentit, cal recordar que aquest espai era un dels que es preveia que estaria afectat per la construcció del nou vial.

