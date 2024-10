La cisterna de gasoil que es va vessar al riu Madriu tenia el distintiu caducat

El ministre de Medi Ambient, Guillem Casal, ha confirmat que la cisterna que va provocar el vessament de gasoil al riu Madriu la setmana passada tenia la seva placa identificativa caducada. Casal ha explicat que, tot i que l’etiqueta no estava actualitzada, això no impedeix la recàrrega del dipòsit, ja que el reglament permet que es facin càrregues en aquests casos sota condicions especials de control. "La recàrrega s’ha de fer sota la responsabilitat de l’operari de l’empresa encarregada", ha explicat el ministre, afegint que la supervisió de la cisterna correspon al Departament d’Indústria, no al de Medi Ambient.

El ministeri, conjuntament amb Indústria, està actualment analitzant les condicions en què es va produir la càrrega de gasoil per determinar si es va complir el reglament vigent. Casal ha remarcat que es depuraran les responsabilitats si es detecten irregularitats. “Ara estem centrats a controlar el vessament al medi”, ha declarat, informant que cada dia hi ha menys presència d’hidrocarbur al riu, però que encara caldran uns dies més per eliminar completament el residu.

Així doncs, el titular de Medi Ambient ha subratllat que el Govern no escatimarà esforços per identificar els responsables del vessament i aplicar les sancions corresponents si es confirma que s’ha incomplert la normativa. A més, Casal ha recordat que hi ha la possibilitat que les sancions afectin tant l’empresa responsable de la cisterna com la comunitat implicada, tot i que això s'acabarà de determinar en funció dels resultats de l’anàlisi que està en marxa. S’espera que el procés de neteja es completi en els pròxims dies.