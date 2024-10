Denuncien un nou cas de la ‘trampa del fill’ en el mercat de lloguer

La Coordinadora de l'Habitatge ha denunciat un nou cas relacionat amb la coneguda pràctica de la ‘trampa del fill’, una estratègia per la qual alguns propietaris fan ús de la legislació vigent per recuperar un immoble al·legant que el necessiten per a un familiar proper, fet que permet evitar la pròrroga automàtica del contracte de lloguer.

LLEGEIX TAMBÉ: La ‘trampa del fill’: la nova estafa dels propietaris per fer fora llogaters

En aquest cas, segons el relat de la família afectada, la qual pagava un lloguer mensual de 750 euros, el propietari, un conegut youtuber, va demanar la recuperació del pis per destinar-lo a un familiar proper, tal com permet la Lei de desembre de 2023. La família va seguir el procediment legal recomanat per les autoritats, notificant al Govern abans d’abandonar l’habitatge. Tot i això, la seva sorpresa va arribar un any després, quan van descobrir que el mateix pis havia estat reofert al mercat, però aquesta vegada a un preu notablement superior: 1.900 euros mensuals, més del doble del que ells pagaven anteriorment. Actualment, la família està a l’espera de la resolució des de l'administració, la qual encara no ha emès una resposta definitiva sobre aquest cas.

La Coordinadora de l'Habitatge destaca que "des del febrer de 2023 han estat treballant per exposar aquesta situació", i al mes d’abril van fer públiques les seves demandes, incloent-hi una reunió amb la ministra Conxita Marsol. La plataforma també ha remarcat que espera encara un "posicionament clar i ferm per part dels grups parlamentaris sobre aquesta qüestió".

LLEGEIX TAMBÉ: Marsol promet sancions més severes per a la 'trampa del fill', però no firma cap compromís

Entre les mesures que la Coordinadora proposa per evitar aquestes pràctiques es troben el dret de recuperar el lloguer si es descobreix frau, la protecció de famílies vulnerables, i sancions més estrictes per als grans propietaris que puguin abusar de les lleis vigents. També reclamen una major transparència en el procediment i la indemnització per a les persones afectades si es demostra que han estat víctimes d’un ús indegut de la normativa.