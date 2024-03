La ‘trampa del fill’: la nova estafa dels propietaris per fer fora llogaters

Durant l’assemblea general celebrada aquest darrer cap de setmana, la Coordinadora per un Habitatge va posar en relleu el que es coneix com ‘la trampa del fill’. Es tracta d’una excepció utilitzada per alguns propietaris per fer fora als llogaters, al·legant que necessiten l’habitatge per a un parent proper i així evitar, d’una manera més fàcil, les pròrrogues al lloger i rescindir contractes. «Ens trobem en una situació en què no només el llogater té dificultats per demostrar si és verídica la voluntat del propietari, sinó que també l’administració no té eines suficients per fer un seguiment i aplicar sancions al respecte», van informar.

Així i tot, i davant la dificultat del llogater per demostrar que s’està incorrent en una trampa, així com la inoperància o manca de recursos de Govern per controlar aquest engany, molts llogaters renuncien a lluitar contra aquest escenari. A més, l’ambiguïtat del procediment i davant l’abús de poder del propietari, els llogaters esmentats es troben en l’obligació d’acabar marxant del país, a excepció «d’alguns companys d’aquest col·lectiu que han decidit resistir i lluitar».

Per als membres de la plataforma, aquest cas «no té suficient força si actuem de forma individual», motiu pel qual «cal organitzar-nos i defensar-nos com a col·lectiu per fer front a un abús de poder com aquest». A més, lamenten que molts dels avisos rebuts per part dels llogaters són provocats per propietaris que tenen més d’una casa, tot i que destacant que es troben valorant si acceptar la proposta de la Unió Sindical d’Andorra a l’hora de tornar a dur a terme una mobilització pels carrers del país.

«Des de la Coordinadora per un Habitatge, iniciem una campanya amb la finalitat de garantir els drets als llogaters i lluitar per combatre aquesta trampa, mitjançant l’organització col·lectiva i el seguiment correcte per part de l’administració», van manifestar. De la mateixa manera, van convidar a tots aquells que es troben en una situació com aquesta, o coneixen un cas semblant, que contactin amb ells en comptar «amb la total legitimitat per lluitar pels vostres drets».