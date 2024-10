Govern no descarta pròrrogues si les negociacions amb Europa no arriben a bon port abans de gener

Govern manté negociacions amb el Consell d'Europa per minimitzar l'impacte del sistema de control fronterer 'Entry-Exit', el qual preveu el registre de les entrades i sortides de viatgers de fora de l'espai Schengen. La ministra d'Interior, Ester Molné, ha assenyalat en el marc de la celebració de la cerimònia de graduació de la 57a promoció de la Policia que, tot i que la negociació es troba en una fase "molt inicial", s'està avançant amb l'objectiu de trobar un equilibri que no afecti significativament la mobilitat ni l'economia del país. Aquest sistema, que s'hauria d'aplicar a partir de l'1 de gener de 2025, planteja una sèrie de reptes per a Andorra, un país que fins ara ha gaudit d'una derogació específica, similar a la del Vaticà.

Malgrat el temps limitat fins a la implementació de la mesura, Molné ha expressat que es mantenen obertes les opcions per demanar una pròrroga si les negociacions no arriben a un acord satisfactori abans de la data prevista: “És difícil dir-ho ara, però si en els propers dies les negociacions s’acceleren, podríem arribar a temps per a l'1 de gener. En cas contrari, valorarem la possibilitat de demanar una pròrroga per adaptar-nos”, ha explicat la ministra. La data límit inicial fixada era el 30 de novembre de 2024, però l'execució final podria veure's afectada per l'estat de les converses amb la Comissió Europea.

Allau de treballadors argentins

Paral·lelament, un altre tema de preocupació ha estat l'arribada massiva de treballadors temporers, principalment argentins, sense feina ni allotjament assegurat. Segons Marcelo Ponce, president de l'associació Argentinos en Andorra, en les darreres setmanes més de 500 persones han arribat al país en aquesta situació. En aquest sentit, Molné ha subratllat que el Govern ja està treballant en mesures per evitar que es repeteixin les circumstàncies complicades de temporades anteriors. Per això, s'ha elaborat un document informatiu destinat als treballadors, en col·laboració amb el consolat argentí, que especifica clarament els requisits laborals i les condicions d’immigració.

A més, Molné ha mantingut reunions amb l'associació Argentinos en Andorra per discutir mesures preventives i millorar la gestió de l'arribada d'aquests treballadors, incloent la proposta de digitalitzar els tràmits d’immigració per facilitar el procés d’inscripció i garantir que els temporers només puguin entrar al país amb un contracte laboral ja assegurat.

La ministra Molné ha confirmat que aquestes mesures es duran a terme amb la finalitat de reduir el nombre de treballadors temporals que arriben sense feina i allotjament, una situació que s'ha repetit en temporades anteriors i que ha generat preocupació entre les autoritats i les entitats socials del país. Ponce va destacar que el principal problema no és només la manca de llocs de treball, sinó la crisi d'habitatge que afecta tant als temporers com als residents permanents. "Hi ha ofertes de feina, però el problema principal és l'habitatge, que afecta tant els treballadors de temporada com els residents", va explicar en declaracions anterior a EL PERIÒDIC​.

En resposta a aquesta situació, el Govern ha intensificat els controls administratius i ha augmentat la informació disponible per als treballadors estrangers. "Ja hem donat informació molt precisa sobre els requisits d'immigració", ha assegurat Molné. A més, s'han reforçat les inspeccions al territori per detectar situacions anòmales i garantir que es compleixin les normatives. Aquestes inspeccions tenen com a objectiu evitar que els temporers caiguin en situacions d’angoixa, com ha passat en temporades anteriors, on molts d'ells van arribar sense perspectives clares d'aconseguir feina o allotjament​.

A més, la ministra ha destacat la cooperació amb el consolat d'Argentina per garantir que els treballadors rebin la informació necessària abans de viatjar. Amb tot, Molné confia que les mesures preventives i la col·laboració amb els països d'origen ajudaran a gestionar millor l'arribada de temporers i evitaran les situacions de dificultat que s'han viscut en els darrers anys.